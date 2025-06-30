Kerem Aktürkoğlu’ndan Leman Dergisi’ne Tepki: “Yere Batsın Aşağılık Zihniyetiniz”
Leman Dergisi hakkında Hz. Muhammed’in karikatürünü yayınladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Büyük tepki çeken karikatür ile ilgili bir paylaşım da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.
Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, “Peygamber Efendimiz (S.A.V.) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz.” ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
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Leman Dergisi’ne bir tepki de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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