onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kerem Aktürkoğlu’ndan Leman Dergisi’ne Tepki: “Yere Batsın Aşağılık Zihniyetiniz”

Kerem Aktürkoğlu’ndan Leman Dergisi’ne Tepki: “Yere Batsın Aşağılık Zihniyetiniz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 00:18

Leman Dergisi hakkında Hz. Muhammed’in karikatürünü yayınladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Büyük tepki çeken karikatür ile ilgili bir paylaşım da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, “Peygamber Efendimiz (S.A.V.) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili tüm gelişmeler ve görüntüler 👇

Leman Dergisi’ne bir tepki de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Leman Dergisi’ne bir tepki de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Aktürkoğlu, “Peygamber Efendimiz (S.A.V.) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz.” İfadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Leman Dergisi'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın