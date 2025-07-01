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Poz Verdiği LeMan Dergisi Nedeniyle Hedef Gösterilen Berna Özgül Açıklamada Bulundu

Poz Verdiği LeMan Dergisi Nedeniyle Hedef Gösterilen Berna Özgül Açıklamada Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2025 - 13:31

2022 yılında Ankara'da vahşice katledilen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül uzun süredir kardeşinin adaleti sağlanması için çaba gösteriyor. Bunun sebebi ise geçtiğimiz gün LeMan'da Hz. Muhammed'in tasviri olduğu iddia edilen bir çizimin yapılması ve aynı gün Özgül'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kardeşinin portresinin bulunduğu dergi sayısını hediye etmesi. Özgül konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Berna Özgül Ankara Yenimahalle'de katledilen kardeşi Samet Özgül için adalet arayışıyla gündeme gelen bir isim.

Berna Özgül Ankara Yenimahalle'de katledilen kardeşi Samet Özgül için adalet arayışıyla gündeme gelen bir isim.

Özgül geçtiğimiz günlerde kardeşini Nisan ayının kapağına taşıyan LeMan dergisiyle verdiği poz ise dolaşıma sokuldu.

Özgül geçtiğimiz günlerde kardeşini Nisan ayının kapağına taşıyan LeMan dergisiyle verdiği poz ise dolaşıma sokuldu.

Özellikle AKP'ye yakın isimler Özgür Özel ve Özgül ailesini paylaşmaya başladı.

Aynı zamanda CHP Parti Meclis Üyesi olan Berna Özgül bir açıklamada bulundu.

Aynı zamanda CHP Parti Meclis Üyesi olan Berna Özgül bir açıklamada bulundu.

Kamuoyuna Duyurumdur

3 yıldır boğazından bıçaklanarak katledilen kardeşim Samet Özgül için adalet arıyorum. Bu süreçte sayısız tehdide, baskıya ve hedef göstermeye rağmen geri adım atmadım, atmayacağım.

Geçtiğimiz hafta, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i mezuniyetim vesilesiyle ziyaret ettim. Bu ziyaret sırasında, Nisan ayında kardeşim Samet’in hikâyesini kapağına taşıyan Leman dergisini, bu duyarlılıkları için kendisine hediye ettim. Derginin bu kapağı, dini değil, vicdani bir mesaj taşıyordu: Trafikte bir canı kurtarmak için duran bir motokuryenin, 10 saniyede hayattan koparılması…

Ancak bu ziyaretim, dün sosyal medyada kasıtlı olarak çarpıtıldı. Yeni yayınlanan bir karikatür üzerinden yürütülen tartışmaya çekilerek, şahsım Leman çalışanı gibi gösterildi, dini değerlere saldırmakla itham edildim ve ağır hakaret, iftira ve ölüm tehditlerine maruz bırakıldım. Bu açık bir hedef göstermedir.

Altını çizerek belirtmek isterim ki, ben milli ve manevi değerlere saygısı olan bir insanım. İnançlara yönelik hiçbir saygısızlıkla ilişkilendirilmem kabul edilemez.

Zaten kardeşimi katleden aileden süregelen tehditler altındayken, şimdi yeni bir linç kampanyasının içine sürükleniyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı silseler bile, sorumlular tek tek yargı önünde hesap verecek.

Ben ne bir dergi çalışanıyım, ne de bir karikatüristin savunucusuyum. Ben adalet arayan bir kardeşim. Bu linç kampanyasının amacı da, yürüttüğüm adalet mücadelesini bastırmak, sesimi kısmaktır. Ama başaramayacaklar.

Adalet aramaktan da, kardeşim Samet’in adını yaşatmaktan da vazgeçmeyeceğim.

Berna Özgül

CHP Parti Meclisi Üyesi

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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