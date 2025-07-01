Poz Verdiği LeMan Dergisi Nedeniyle Hedef Gösterilen Berna Özgül Açıklamada Bulundu
2022 yılında Ankara'da vahşice katledilen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül uzun süredir kardeşinin adaleti sağlanması için çaba gösteriyor. Bunun sebebi ise geçtiğimiz gün LeMan'da Hz. Muhammed'in tasviri olduğu iddia edilen bir çizimin yapılması ve aynı gün Özgül'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kardeşinin portresinin bulunduğu dergi sayısını hediye etmesi. Özgül konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Berna Özgül Ankara Yenimahalle'de katledilen kardeşi Samet Özgül için adalet arayışıyla gündeme gelen bir isim.
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Özgül geçtiğimiz günlerde kardeşini Nisan ayının kapağına taşıyan LeMan dergisiyle verdiği poz ise dolaşıma sokuldu.
Aynı zamanda CHP Parti Meclis Üyesi olan Berna Özgül bir açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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