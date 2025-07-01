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AKP’den TSK’da Devrim Gibi Düzenleme: Paşaların Emeklilik Yaşı Yükseltiliyor, Yetki Cumhurbaşkanı’nda!

AKP’den TSK’da Devrim Gibi Düzenleme: Paşaların Emeklilik Yaşı Yükseltiliyor, Yetki Cumhurbaşkanı’nda!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 08:41

AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanununda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre; YAŞ kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını yıllık 36’dan 60’a, zorunlu hâllerde 75’e yükseltiyor. Orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olarak belirlenirken, bu süre Cumhurbaşkanı tarafından birer yıl uzatılarak 72 yaşına kadar çıkarılabilecek.

KAYNAK: Türkiye Gazetesi

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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi, AKP’li vekiller tarafından Meclis’e sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi, AKP’li vekiller tarafından Meclis’e sunuldu.

Teklife göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için gerekli olan şartlar yeniden belirleniyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Mevcut yasada yer alan Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebileceklerine ilişkin düzenleme teknolojik gelişmeler kapsamında değiştiriliyor. 

Teklifte ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri düzenlemesine ilişkin bir geçici madde getiriliyor. Bu kapsamda yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte; tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak. Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak. 

- Teklif ile, YAŞ kararıyla hizmet süreleri uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yıllık 36’dan 60’a, zaruri hâllerde ise azami 75’e çıkarılıyor.

- Ayrıca, orgeneral ve oramiraller için yaş haddi 67 olarak belirleniyor ve bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabileceği düzenleniyor.

- Teklif ile kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı arasındaki yaş haddi de eşitlemiş oluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Mine kaygaz

bir boklar dönecek ama dur bakalım.

Onurcan Hatipoglu

TSK'mı kaldı nerede eski subaylar generaller.

Ender Çınar

Ordu her geçen gün yok oluyor