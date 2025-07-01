AKP’den TSK’da Devrim Gibi Düzenleme: Paşaların Emeklilik Yaşı Yükseltiliyor, Yetki Cumhurbaşkanı’nda!

Teklife göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için gerekli olan şartlar yeniden belirleniyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Mevcut yasada yer alan Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebileceklerine ilişkin düzenleme teknolojik gelişmeler kapsamında değiştiriliyor.

Teklifte ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri düzenlemesine ilişkin bir geçici madde getiriliyor. Bu kapsamda yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte; tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak. Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

- Teklif ile, YAŞ kararıyla hizmet süreleri uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yıllık 36’dan 60’a, zaruri hâllerde ise azami 75’e çıkarılıyor.

- Ayrıca, orgeneral ve oramiraller için yaş haddi 67 olarak belirleniyor ve bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabileceği düzenleniyor.

- Teklif ile kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı arasındaki yaş haddi de eşitlemiş oluyor.