AKP’den TSK’da Devrim Gibi Düzenleme: Paşaların Emeklilik Yaşı Yükseltiliyor, Yetki Cumhurbaşkanı’nda!
AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanununda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre; YAŞ kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını yıllık 36’dan 60’a, zorunlu hâllerde 75’e yükseltiyor. Orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olarak belirlenirken, bu süre Cumhurbaşkanı tarafından birer yıl uzatılarak 72 yaşına kadar çıkarılabilecek.
KAYNAK: Türkiye Gazetesi
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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi, AKP’li vekiller tarafından Meclis’e sunuldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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bir boklar dönecek ama dur bakalım.
TSK'mı kaldı nerede eski subaylar generaller.
Ordu her geçen gün yok oluyor