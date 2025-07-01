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Asal Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin En Güvenilir Kurumu Hangisidir?” Anketinden “Güvenmiyorum” Çıktı!

Asal Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin En Güvenilir Kurumu Hangisidir?” Anketinden “Güvenmiyorum” Çıktı!

anket
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 12:09

Asal Araştırma şirketinin 26 ilde 12-21 Haziran tarihleri arasında 18 yaş üzeri 2012 kişi arasında yaptığı “Sizce bugün Türkiye’nin en güvenilir kurumu hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı. 

Anketin sonuçlarında sürpriz bir 1. çıktı. Ankete katılanların yüzde 24,9 ‘u “Hiçbirine güvenmiyorum” dedi. 

İşte tüm sonuçlar…

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Asal Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin En Güvenilir Kurumu Hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı.

Asal Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin En Güvenilir Kurumu Hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı.

Ankete katılan 2012 kişinin yüzde 24,9 ‘u “Hiçbirine güvenmiyorum” dedi. 

Güvenilirlik sırasında 2. sırada yüzde 18 ile Türk Silahlı Kuvvetleri yer alırken 3. sıra yüzde 13,5 ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın oldu. 

4 - Emniyet Müdürlüğü - Yüzde 10,6

5 - Cumhurbaşkanlığı - Yüzde 8

6- TBMM - Yüzde 8,1

7 - ÖSYM - Yüzde 2,2

8 - YSK - Yüzde 2

9 - Diyanet  - Yüzde 1,9

10 - Belediyeler - Yüzde 1,6

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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michael.elende

Ne kadar birbirlerini yeseler de bence en güvenilir kurum CHP

Füsun Kütük

Tabi ki orası öyle

semiramis

ÖZET:Ankete katılan 2012 kişinin yüzde 24,9 ‘u “Hiçbirine güvenmiyorum” dedi.

erkam erbay

toplum medyaya da güvenilmemesi gerektiğini biliyor