Asal Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin En Güvenilir Kurumu Hangisidir?” Anketinden “Güvenmiyorum” Çıktı!
Asal Araştırma şirketinin 26 ilde 12-21 Haziran tarihleri arasında 18 yaş üzeri 2012 kişi arasında yaptığı “Sizce bugün Türkiye’nin en güvenilir kurumu hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı.
Anketin sonuçlarında sürpriz bir 1. çıktı. Ankete katılanların yüzde 24,9 ‘u “Hiçbirine güvenmiyorum” dedi.
İşte tüm sonuçlar…
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Asal Araştırma’nın “Sizce Türkiye’nin En Güvenilir Kurumu Hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Ne kadar birbirlerini yeseler de bence en güvenilir kurum CHP
Tabi ki orası öyle
ÖZET:Ankete katılan 2012 kişinin yüzde 24,9 ‘u “Hiçbirine güvenmiyorum” dedi.
toplum medyaya da güvenilmemesi gerektiğini biliyor