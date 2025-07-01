Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere İtalya Sürprizi: İtalya’dan 500 Bin Çalışma Vizesi Kararı

İtalya İçişleri Bakanlığı, yeni göç planı kapsamında 2026’da 164 bin 850 kişilik vize kotasıyla başlayarak, 2028 sonuna dek toplamda 497 bin 550 kişinin ülkeye yasal yollarla kabul edilmesini hedefliyor. Bu adım, Meloni hükümetinin üç yıl içinde göçmen işçilere verdiği ikinci büyük izin dalgası oldu. Hükümet, 2023-2025 döneminde de 450 binden fazla kişiye çalışma izni sağlamıştı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada, 'Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi' denildi.