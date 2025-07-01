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Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere İtalya Sürprizi: İtalya’dan 500 Bin Çalışma Vizesi Kararı

Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere İtalya Sürprizi: İtalya’dan 500 Bin Çalışma Vizesi Kararı

Vize
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 09:36

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 2026-2028 yılları arasında AB dışındaki ülkelerden yaklaşık 500 bin yabancı işçiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada 'Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi' denildi.

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İtalya, işgücü sıkıntısına karşı 2026-2028 yılları arasında AB vatandaşı olmayanlar için yaklaşık 500 bin yeni çalışma vizesi verecek.

İtalya, işgücü sıkıntısına karşı 2026-2028 yılları arasında AB vatandaşı olmayanlar için yaklaşık 500 bin yeni çalışma vizesi verecek.

İtalya İçişleri Bakanlığı, yeni göç planı kapsamında 2026’da 164 bin 850 kişilik vize kotasıyla başlayarak, 2028 sonuna dek toplamda 497 bin 550 kişinin ülkeye yasal yollarla kabul edilmesini hedefliyor. Bu adım, Meloni hükümetinin üç yıl içinde göçmen işçilere verdiği ikinci büyük izin dalgası oldu. Hükümet, 2023-2025 döneminde de 450 binden fazla kişiye çalışma izni sağlamıştı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada, 'Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi' denildi.

Sorun; düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus!

Sorun; düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus!

Reuters'ın haberine göre; İtalya’nın 2024 yılı verilerine göre, doğum sayısı ölümlerden 281 bin daha az gerçekleşti ve toplam nüfus 37 bin kişi azalarak 58,93 milyona geriledi. Düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus, ülkenin özellikle tarım, sağlık ve inşaat gibi sektörlerde iş gücüne olan ihtiyacını artırıyor.

Düşünce kuruluşu Osservatorio Conti Pubblici, İtalya'nın 2050 yılına kadar en az 10 milyon yeni göçmen kabul etmesi gerektiğini belirtiyor. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise bu yöndeki yasal çerçevenin korunarak sürdürüleceğini söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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