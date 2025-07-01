Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere İtalya Sürprizi: İtalya’dan 500 Bin Çalışma Vizesi Kararı
İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 2026-2028 yılları arasında AB dışındaki ülkelerden yaklaşık 500 bin yabancı işçiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada 'Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi' denildi.
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İtalya, işgücü sıkıntısına karşı 2026-2028 yılları arasında AB vatandaşı olmayanlar için yaklaşık 500 bin yeni çalışma vizesi verecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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