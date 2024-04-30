Yasemin Sakallıoğlu'nun Bahar'a Gelişinden Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Babasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yasemin Sakallıoğlu'nun Bahar'a Gelişinden Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Babasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Nisan Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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İçimizde çiçekler açtıran Bahar, 11. bölümüyle yine hem güldürdü hem de bir miktar üzdü. Bölümde Hasibe karakterini canlandıran Yasemin Sakallıoğlu adeta gülme krizine soktu!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Sadi Hüdayi'ye biat etmemesiyle tarikatta ortalık karışmıştı. Diziye ortalığı daha da karıştıracak bir karakter daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cüneyd'in babasını oynayacak oyuncu belli oldu!
Yargı, Aile, Çukur, Medcezir gibi pek çok başarılı dizinin yapımını üstlenen Ay Yapım'ın adı yeni bir dolandırıcılık yöntemine karıştı. Yapım şirketinden konuyla ilgili uyarı metni yayınlandı.
Survivor'da aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre, bu kez bambaşka bir şekilde gündeme geldi. Yarışmada çok uzun bir süre aç kalmasına rağmen iyi bir mücadele gösteren Yunus Emre'nin yarışmaya Silivri sahilde koşarak hazırlandığı ortaya çıktı.
Bahar dizisinde canlandırdığı Umay karakteriyle göz dolduran genç oyuncu Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na benzetilmesine sert çıktı. Takipçileri bu benzerliğe tepki gösteren Sever hem eleştirildi hem de haklı görüldü.
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Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Ömer final kararıyla hayranlarını epey üzerken, dizide Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır bu karar hakkında konuştu.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kamera arkasından görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada "Kamera arkası diziden de komik" yorumları geldi. İşte o anlar...
YouTube'daki programıyla beğeniyle izlediğimiz usta oyuncu Müjdat Gezen, Melek Baykal'ı konuk aldığı bölümde ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
Dün akşam yayınlanan Kızıl Goncalar yeni bölümünde Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'nin posta oturmasına baş kaldırdı. Amcasına biat etmeyen Cüneyd, kendisi de posta aday olunca ortalık karıştı.
Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ve Pembe'yi canlandıran Müjdat Gezen ve Melek Baykal yıllar sonra bir araya gelmişlerdi. Müjdat Gezen'in YouTube kanalında buluşan iki usta isim, yıllar sonra Cennet Mahallesi hakkında bomba bir itirafta bulundu.
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Kara Sevda dizisiyle tanıdığımız Hazal Filiz Küçükköse, Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisinin sıkı takipçisi çıktı.
TikTok kullanıcısı bir kadın, kanser hastası ablasının Bahar dizisiyle yaşadığı garip tesadüfleri anlattığı bir videoyla gündem oldu.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, televizyon dizilerindeki öpüşme sahneleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu tür romantik sahnelerde yaşanan deneyimlerini paylaşan yetenekli oyuncu, söyledikleriyle büyük ilgi uyandırdı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye için geri sayım başlamışken Berfu Yenenler'in talk showuna katılan Somer Sivrioğlu, MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında bomba itiraflarda bulundu.
Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. İzleyiciden fragmana tepki yükseldi.
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Popstar yarışmasıyla tanıdığımız şarkıcı Bayhan uzun süre sessiz kaldıktan sonra Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla ekranlara bir anda geri dönmüştü. Programın popüler gelin adaylarından Hanife'ye talip olan Bayhan o günler hakkında Pembe Masa'ya konuştu.
Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, son bölümünde ekranlarda fırtına estirdi. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'ye baş kaldırdı. Postun sahibi içinse başkasını düşünen gizli eller avukatı öldürdü. Kullanıcılar diziyi sosyal medyadan yorum yağmuruna tuttu.
Dizi setlerinde onlarca karavan olurken bu kadar fazla karavanın ne işe yaradığı daima merak edilir. Bir set çalışanı bu konu hakkında Peak Mag'e konuştu.
Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Doktorlar'da Levent'in Ela'yı düğünde terk etmesi bir neslin travması olmuştu. Bir TikTok kullanıcısı düğüne ait davetiyeyi buldu!
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