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Uzak Şehir'deki Yeni Aşktan Kızılcık Şerbeti Yayın Tarihine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'deki Yeni Aşktan Kızılcık Şerbeti Yayın Tarihine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 00:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

5 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Show TV'nin 3 sezondur reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an sonunda geldi.

Show TV'nin 3 sezondur reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an sonunda geldi.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

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Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir için yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kadroda yaşanacak ayrılıklar henüz açıklanmışken Birsen Altuntaş yeni bir bomba patlattı. Yeni sezonda Uzak Şehir'e Sadakat karakteri için partner geliyor.

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Bir Demet Tiyatro, yıllar boyunca hem güldüren hem düşündüren karakterleriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edindi.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Bir Demet Tiyatro, yıllar boyunca hem güldüren hem düşündüren karakterleriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edindi.

Bu dosyada, Bir Demet Tiyatro kadrosunda yer alan oyuncuların bugün ne yaptıklarını, hangi projelerde yer aldıklarını ve nasıl bir yolculuktan geçtiklerini derledik. Kimileri sahnelerde kalmaya devam ederken, kimileri ekranlardan uzak, daha sakin bir hayat sürüyor.

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Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, televizyonun yanı sıra sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor. Çoğunlukla kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine konuşan Ezmeci, bu defa kocasına alerjisi olduğunu iddia eden bir takipçisine yanıt verdi.

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MasterChef Türkiye 2025 bir başladı pir başladı.

MasterChef Türkiye 2025 bir başladı pir başladı.

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro seçilirken yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacıların ana kadroya dahil olmak için yarışı sürüyor. Yedek kadroda yer alan Gamze Sönmez, bamya çorbası yapılan bölümde yemeğinden saç çıktığı için doğrudan elenmişti. Gamze Sönmez'den elenmesine dair açıklama geldi.

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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda Kanal D'de iddialı bir dizide başrol olacak.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda Kanal D'de iddialı bir dizide başrol olacak.

Henüz adı belli olmasa da NGM Yapım'ın Kanal D için hazırladığı dizinin başrol oyuncusunun Murat Yıldırım olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz yaz Gizli Bahçe adlı yaz dizisiyle izlediğimiz Murat Yıldırım, bu kez yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun partneri de belli oldu.

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atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL değerindeki soru açıldı.

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL değerindeki soru açıldı.

atv ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e Günay Teyze damga vurmuştu. Oktay Kaynarca'nın sorduğu soruları yanıtlayan Günay Teyze, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmış fakat riske girmeyerek yarışmadan 500 bin TL değerindeki ödülle ayrılmıştı. Instagram hesabına takipçi yağan Günay Teyze, kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüştü.

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Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesiyle dönüyor.

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesiyle dönüyor.

Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ve ardından Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu sonunda ekranlara dönüyor. Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle izleyici karşısına çıkacak ünlü oyuncu dizide doktor olacak. Cerrah Doğan karakterine hayat verecek İmirzalıoğlu'nun ardından A.B.İ. dizisinde rol alacak ikinci isim belli oldu.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Cennetin Çocukları, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Cennetin Çocukları, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

İsmail Hacıoğlu’nun başrolde yer alacak olması izleyicide heyecan yaratırken diziyle ilgili cast seçimleri devam ediyor. Hacıoğlu’na partner olarak Leyla Feray’ın eşlik edeceği duyurulmuştu. Ancak senaryoda yapılan değişiklikler sebebiyle oyuncu kadrodan ayrılmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni oyuncuyu duyurdu.

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Kızılcık Şerbeti Nilay karakteri olan Feyza Civelek’in röportajı bir dönem epey gündemdi hatırlarsanız.

Kızılcık Şerbeti Nilay karakteri olan Feyza Civelek’in röportajı bir dönem epey gündemdi hatırlarsanız.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, dizinin favori oyuncularındandı. Geçtiğimiz sezon Pembe karakterinin zehirlenerek diziye veda etmesi sansasyon etkisi yaratmış ve izleyicilerden epey tepki almıştı. Şimdilerde dizi sezon arasında ve eylül ayında yeniden ekranlara gelmek için hazırlık sürecinde. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay ise sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

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Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanmıştı.

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanmıştı.

Burak Özçivit'in bölüm başı ücrette anlaşamadığı ve bu sebeple ayrıldığı iddia edilen Kuruluş Osman'da önemli değişiklikler yaşanmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandıracağı açıklandıktan sonra hayranları büyük bir heyecan yaşamıştı. Pek çok oyuncunun değişeceği ve yeni bir döneme ışık tutacak dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre eski sezondan 4 oyuncunun adı geçiyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sibel Taşçıoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sibel Taşçıoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonu bol kaoslu geçse de hiç şüphesiz sezonun en çok konuşulan konusu Pembe'nin diziden ayrılmasıydı. Ayrılması diyoruz ama karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun açıklamalarına göre onun da bu ayrılıktan yalnızca bir hafta önce haberi olmuş. Aradan geçen ayların ardından dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Mesut Özuzun'un YouTube kanalına konuk oldu. Programda Pembe'nin diziden ayrılışıyla ilgili konuştu.

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Adını Feriha Koydum dizisiyle genç yaşta ekranlara adım atan Feyza Civelek, zamanla birçok projede rol aldı.

Adını Feriha Koydum dizisiyle genç yaşta ekranlara adım atan Feyza Civelek, zamanla birçok projede rol aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Mesut Özuzun’un makyaj ve sohbet programı “İçimizden Geldiği Gibi”ye konuk oldu. Meslektaşlarıyla ilgili yaptığı “Bazı oyuncularımız sonradan görme” açıklaması dikkat çekti. Özellikle dizideki ekip arkadaşlarına selam yollarken Sıla Türkoğlu’nun adını atlaması, ilişkilerinde bir gerginlik mi var sorusunu akıllara getirdi. Kendisine Türkoğlu hatırlatıldığında verdiği soğuk cevap ve yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. “Araları mı bozuk?” yorumları peş peşe geldi.

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Burak Özçivit’in ayrılmasıyla senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.

Burak Özçivit’in ayrılmasıyla senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla epey değişiklik yaşandı. 6 sezondur devam eden dizi 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni başrol olması için Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı. Şimdiyse partneri için teklif giden ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

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Aile Bir İmtihandır adlı proje atv’de yayınlanacak.

Aile Bir İmtihandır adlı proje atv’de yayınlanacak.

Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllar sonra ekrana döndüren A.B.İ dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ünlü oyuncu uzun süredir ne dijitalde ne de ana akımda yer alıyordu. Ancak yakın zamanda A.B.İ dizisini kabul ettiği açıklanmıştı. Haber hayranlarda heyecan yarattı. Şimdiyse merakla projenin yayınlanacağı gün bekleniyor.

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RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

RTÜK, Tele 1'e 5 günlük ekran karartma cezası vermişti. Kararın mahkemeye taşınmasının ardından mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Tele 1'in ekran karartma cezası durduruldu.

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NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor.

NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor.

Ekrana gelecek dizilerden biri de Sahtekarlar olacak. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu dizi için hayranlar şimdiden heyecanlı. Projeye dair cast çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş’tan yeni duyuru geldi. Gelin kadroya kim katılmış birlikte bakalım!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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