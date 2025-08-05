Uzak Şehir'deki Yeni Aşktan Kızılcık Şerbeti Yayın Tarihine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin 3 sezondur reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an sonunda geldi.
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Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Bir Demet Tiyatro, yıllar boyunca hem güldüren hem düşündüren karakterleriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edindi.
Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.
MasterChef Türkiye 2025 bir başladı pir başladı.
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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda Kanal D'de iddialı bir dizide başrol olacak.
atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL değerindeki soru açıldı.
Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesiyle dönüyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Cennetin Çocukları, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
Kızılcık Şerbeti Nilay karakteri olan Feyza Civelek’in röportajı bir dönem epey gündemdi hatırlarsanız.
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Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanmıştı.
Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sibel Taşçıoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü.
Adını Feriha Koydum dizisiyle genç yaşta ekranlara adım atan Feyza Civelek, zamanla birçok projede rol aldı.
Burak Özçivit’in ayrılmasıyla senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.
Aile Bir İmtihandır adlı proje atv’de yayınlanacak.
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RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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