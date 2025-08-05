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Tele 1'in 5 Günlük Ekran Karartma Kararı Durduruldu!

Tele 1'in 5 Günlük Ekran Karartma Kararı Durduruldu!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.08.2025 - 10:23

RTÜK, Tele 1'e 5 günlük ekran karartma cezası vermişti. Kararın mahkemeye taşınmasının ardından mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Tele 1'in ekran karartma cezası durduruldu. 

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RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, 24 Temmuz'da yaptığı paylaşımda RTÜK'ün Tele 1'e “4 Soru 4 Yanıt” adlı programda Merdan Yanardağ'ın yaptığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verildiğini açıklamıştı. Tele 1, bir yıl içinde aynı cezası alması durumunda lisans iptaliyle karşı karşıya kalmıştı. Tele 1 kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Roomeo

Halk tv deki kararda durdurulmuş daha sonra bozulmuş verilen karar uygulanmastı Menderes le baslayan basına sansür aynı hızıyla devam ediyor sağ zihniyet bu ... Devamını Gör

nazifegurergil1957

Doğru haber aldığım 3 kanal var vatandaşa darbedir " yasaklar kalktı özgür türkiye inşaa ettik demisti" allah razı olsun.

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