TRT Dizisindeki Sürpriz Ayrılıktan Reytinglerdeki Kapışmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla akıllara Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılma ihtimali geldi.
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19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
TRT 1'in efsane dizisi 7 Numara'nın oyuncuları tam 26 yıl sonra buluştu.
TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finalinde izleyicileri büyük bir merakın içinde bıraktı.
ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak olan yeni sezon dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna TRT dizisi oyuncusu dahil oldu.
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TIMSBI imzalı dizide Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven’in anne ve oğul karakterlerini canlandıracağı öğrenildi.
Mehmet Yalçınkaya’nın Bedri Ustaya ziyaretinde restoranı detaylı şekilde incelediği görüldü.
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük heyecan yarattı.
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Reklam Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaliyle reytinglere damga vurdu.
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Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, yarışma boyunca Sercan Yıldırım ile çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti.
Eski sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu yeni ATV dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım fragmanı geldi.
Üç sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı, gelecek yıl da yayın hayatına devam edecek.
Yayın hayatına başladığı günden sezon finaline kadar başroller arasındaki yaş farkıyla eleştirilen A.B.İ.'de yaprak dökümü yaşanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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