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TRT Dizisindeki Sürpriz Ayrılıktan Reytinglerdeki Kapışmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT Dizisindeki Sürpriz Ayrılıktan Reytinglerdeki Kapışmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Reyting Taşacak Bu Deniz masterchef
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2026 - 17:37
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

10 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla akıllara Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılma ihtimali geldi.

Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla akıllara Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılma ihtimali geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. Feyza Civelek'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılacağı düşünülürken dizinin sevenleri, Nilay karakterini canlandırmasını istedikleri oyuncuyu belirledi.

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19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyenleri ayağa kaldıran bir kayıp olayı yaşandı. 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası adama kaçtığı öğrenildi ve stüdyoda tansiyon giderek yükseldi. Bahsi geçen adamın yasaklı madde ticareti yaptığı iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.

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TRT 1'in efsane dizisi 7 Numara'nın oyuncuları tam 26 yıl sonra buluştu.

TRT 1'in efsane dizisi 7 Numara'nın oyuncuları tam 26 yıl sonra buluştu.

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara dizisi hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Çoğumuzun konfor alanı haline gelen 7 Numara'nın tekrarları yoğun rağbet görürken dizinin sevilen oyuncuları bir araya geldi. 7 Numara'da Rüya ve Deniz karakterlerine hayat veren Nuray Uslu ve Cenk Tunalı, tam 26 yıl sonra buluşup o anları takipçileriyle paylaştı.

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TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finalinde izleyicileri büyük bir merakın içinde bıraktı.

TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finalinde izleyicileri büyük bir merakın içinde bıraktı.

TRT'nin fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sezon finalinde Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Timur Volkov, Adil'i kız kardeşi, eşi ve kızı arasında seçim yapmaya zorladı. Sezon finalinde Adil'in kimin hayatını kurtardığı soru işareti olarak kalırken set çalışanları kendi tercihlerini açıkladı.

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ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak olan yeni sezon dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna TRT dizisi oyuncusu dahil oldu.

ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak olan yeni sezon dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna TRT dizisi oyuncusu dahil oldu.

TRT'nin sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda Sezer karakterine hayat veren oyuncu Muharrem Türkseven'in yeni adresi belli oldu. Cennetin Çocukları oyuncusu Muharrem Türkseven, ATV'nin yeni Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.

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TIMSBI imzalı dizide Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven’in anne ve oğul karakterlerini canlandıracağı öğrenildi.

TIMSBI imzalı dizide Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven’in anne ve oğul karakterlerini canlandıracağı öğrenildi.

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi yayınlanmadan konuşulmaya başladı. Adana’da geçen hikayesiyle ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu son günlerde sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Dizide yer alacak karakterler ve oyuncu seçimleri de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak dizide anne ve oğulu canlandıracak iki oyuncu üzerinden yeni bir tartışma başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Özellikle X kullanıcıları konu hakkında tepkilerini dile getirdi.

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Mehmet Yalçınkaya’nın Bedri Ustaya ziyaretinde restoranı detaylı şekilde incelediği görüldü.

Mehmet Yalçınkaya’nın Bedri Ustaya ziyaretinde restoranı detaylı şekilde incelediği görüldü.

Mehmet Yalçınkaya bu kez Bedri Usta’nın restoranına konuk oldu. Restoranda çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mehmet Şef’in mezelerle ilgili yaptığı yorumlar gündem olurken Bedri Ustanın yanıtı da dikkat çekti.

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük heyecan yarattı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük heyecan yarattı.

Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef için geri sayım başladı. Cumartesi-pazar ekrana gelecek programın ilk tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın büyük finalinden önce başlayacak olan programın ilk tanıtımı ise heyecan yarattı. Yarışmaya Galatasaraylı yıldız Osimhen'in özel aşçısının katıldığı görüldü.

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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. 2. sezon onayı alan Güller ve Günahlar, TRT yapımı Gönül Dağı'nı reytinglerde sollayıp zirveye yerleşen dizi olurken başroller Cemre Baysel ve Murat Yıldırım arasındaki yaş farkı bir süre gündem yaratmıştı. Cemre Baysel, sezon finali öncesi Murat Yıldırım'la arasındaki 20 yaş fark hakkında konuştu.

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Reklam Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaliyle reytinglere damga vurdu.

Reklam Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaliyle reytinglere damga vurdu.

Haziran ayının gelişiyle ekranlarda pek çok dizi final ya da sezon finali yaptı. Dün akşam Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. ile TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali bölümleriyle ekrana geldi. A.B.İ. tüm kategorilerde reyting kaybetti. Mehmed: Fetihler Sultanı ise iki kategoride zirveyi kaptı.

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Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, yarışma boyunca Sercan Yıldırım ile çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti.

Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, yarışma boyunca Sercan Yıldırım ile çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti.

Survivor Beyza Gemici, yarışmada rakip takımda yer alan Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarının ardından erkek arkadaşı Kerimhan Duman tarafından terk edilmişti. Survivor'daki aşk iddialarının ardından Beyza'yı Instagram'dan takipten çıkan Duman, Beyza elendikten sonra ayrılığı kesinleştirmişti. Kerimhan Duman'ın kendisinden ayrıldığını açıklayan Beyza Gemici, Hanzade Ofluoğlu'nun Panorama Podcast programında eski sevgilisine 'geri dön' çağrısı yaptı.

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Eski sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu yeni ATV dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım fragmanı geldi.

Eski sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu yeni ATV dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım fragmanı geldi.

Magazin dünyasına damga vuran çiftlerden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ani ayrılıklarıyla herkesi şoke etmişti. Şubat ayında ilişkilerine son veren Sancaktutan ve Aka'nın ayrılığı hayranları tarafından henüz kabullenilirken ikiliden beklenmedik bir hamle gelmişti. ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'ün başrol oyuncuları olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın bu kararı uzun süre gündem yaratırken eski aşıkların partner olduğu Mercan Köşk dizisinden ilk tanıtım fragmanı sonunda geldi.

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Üç sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı, gelecek yıl da yayın hayatına devam edecek.

Üç sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı, gelecek yıl da yayın hayatına devam edecek.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı da sezona ara veren yapımlar arasında yer aldı. 4. sezonuyla gelecek sezon ekrana gelecek olan yapım, 9 Haziran'da yayınlanan heyecanı yüksek bölümüyle sezon finali yaptı. Merak uyandıran dizide önemli bir ayrılık gerçekleşti.

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Yayın hayatına başladığı günden sezon finaline kadar başroller arasındaki yaş farkıyla eleştirilen A.B.İ.'de yaprak dökümü yaşanıyor.

Yayın hayatına başladığı günden sezon finaline kadar başroller arasındaki yaş farkıyla eleştirilen A.B.İ.'de yaprak dökümü yaşanıyor.

Atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'de başrol krizi yaşanmıştı. Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun veda ettiği dizide adeta yaprak dökümü yaşandı. Saraçoğlu'nun ardından Tarık Pabuççuoğlu'nun da ayrıldığı A.B.İ. dizisinin sezon finalinde Saadet'i Nihal Koldaş da ekibe veda etti. Oyuncuların ardından sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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