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MasterChef Türkiye Başlıyor! Yarışmaya Galatasaray'ın Yıldız İsmi Osimhen'in Özel Aşçısı Katıldı

MasterChef Türkiye Başlıyor! Yarışmaya Galatasaray'ın Yıldız İsmi Osimhen'in Özel Aşçısı Katıldı

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Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2026 - 12:20
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Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef için geri sayım başladı. Cumartesi-pazar ekrana gelecek programın ilk tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın büyük finalinden önce başlayacak olan programın ilk tanıtımı ise heyecan yarattı. Yarışmaya Galatasaraylı yıldız Osimhen'in özel aşçısının katıldığı görüldü.

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük heyecan yarattı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük heyecan yarattı.

Son yılların en çok izlenen yemek yarışma programı olan MasterChef 13-14 Haziran itibarıyla başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda bu sezon da şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya olacak. Şimdiden merakla beklenen programın tanıtımı hem yarışmanın başlaması hem de yarışmacılar açısından heyecan yarattı.

MasterChef'in elemelerine katılan yarışmacılardan birinin Osimhen'in özel aşçısı Olabiyi Lawal olduğu öğrenildi.

Osimhen'in aşçısı Olabiyi Lawal kimdir diye merak edildi.

Osimhen'in aşçısı Olabiyi Lawal kimdir diye merak edildi.

Profesyonel şeflik ve catering alanında faaliyet gösteren Lawal, Nijerya kökenli bir şef. Kariyerini İstanbul'da sürdüren ve özel davetler, kişiye özel yemek organizasyonları ve mutfak danışmanlığı hizmetleri veren Lawal'ın Afro-füzyon mutfağı ve özel menü çalışmalarıyla tanındığı öğrenildi. Mehmet Şef, Olabiyi Lawal'ın Osimhen'in aşçısı olduğunu öğrenince büyük heyecan yarattı ve yarışmacıya sarıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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