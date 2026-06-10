MasterChef Türkiye Başlıyor! Yarışmaya Galatasaray'ın Yıldız İsmi Osimhen'in Özel Aşçısı Katıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef için geri sayım başladı. Cumartesi-pazar ekrana gelecek programın ilk tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın büyük finalinden önce başlayacak olan programın ilk tanıtımı ise heyecan yarattı. Yarışmaya Galatasaraylı yıldız Osimhen'in özel aşçısının katıldığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük heyecan yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in elemelerine katılan yarışmacılardan birinin Osimhen'in özel aşçısı Olabiyi Lawal olduğu öğrenildi.
Osimhen'in aşçısı Olabiyi Lawal kimdir diye merak edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın