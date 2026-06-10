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Sibel Taşçıoğlu’nun Yeni Rolü, Anne-Oğul Seçimlerindeki Yaş Tartışmalarını Beraberinde Getirdi

Sibel Taşçıoğlu’nun Yeni Rolü, Anne-Oğul Seçimlerindeki Yaş Tartışmalarını Beraberinde Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 14:22
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ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi yayınlanmadan konuşulmaya başladı. Adana’da geçen hikayesiyle ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu son günlerde sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Dizide yer alacak karakterler ve oyuncu seçimleri de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak dizide anne ve oğulu canlandıracak iki oyuncu üzerinden yeni bir tartışma başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Özellikle X kullanıcıları konu hakkında tepkilerini dile getirdi. Gelin tartışmanın detaylarına birlikte bakalım…

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TIMSBI imzalı dizide Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven’in anne ve oğul karakterlerini canlandıracağı öğrenildi.

TIMSBI imzalı dizide Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven’in anne ve oğul karakterlerini canlandıracağı öğrenildi.

Bu bilgi sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kullanıcılar yaş farkı üzerinden yorum yapmaya başladı. Muharrem Türkseven’in 1989 doğumlu, Sibel Taşçıoğlu’nun ise 1976 doğumlu olması birçok paylaşımda vurgulandı.

Bazı kullanıcılar iki oyuncu arasındaki yaş farkının anne oğul ilişkisini canlandırmak için az olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise bunun televizyon dünyasında sık sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek eleştirilerini yazdı. Tartışmaların odağında ise kadın oyuncuların yaşları yer aldı.

X’te yapılan yorumlarda özellikle kadın oyunculara belirli bir yaştan sonra anne rollerinin verilmesine tepki gösterildi. Son yıllarda benzer örneklerin birçok dizide görüldüğünü söyleyen kullanıcılar bir kez daha sektörü eleştirdi. Güneşin Doğduğu Yer dizisi de bu tartışmalara eklenen son yapımlardan oldu.

Sibel Taşçıoğlu’nun rolü ve Muharrem Türkseven’le kuracağı ekran ilişkisi dizi yayınlanmaya başladıktan sonra daha net görülecek. Ancak sosyal medyada başlayan tartışmalar şimdiden dizinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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