Sibel Taşçıoğlu’nun Yeni Rolü, Anne-Oğul Seçimlerindeki Yaş Tartışmalarını Beraberinde Getirdi

Bu bilgi sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kullanıcılar yaş farkı üzerinden yorum yapmaya başladı. Muharrem Türkseven’in 1989 doğumlu, Sibel Taşçıoğlu’nun ise 1976 doğumlu olması birçok paylaşımda vurgulandı.

Bazı kullanıcılar iki oyuncu arasındaki yaş farkının anne oğul ilişkisini canlandırmak için az olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise bunun televizyon dünyasında sık sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek eleştirilerini yazdı. Tartışmaların odağında ise kadın oyuncuların yaşları yer aldı.

X’te yapılan yorumlarda özellikle kadın oyunculara belirli bir yaştan sonra anne rollerinin verilmesine tepki gösterildi. Son yıllarda benzer örneklerin birçok dizide görüldüğünü söyleyen kullanıcılar bir kez daha sektörü eleştirdi. Güneşin Doğduğu Yer dizisi de bu tartışmalara eklenen son yapımlardan oldu.

Sibel Taşçıoğlu’nun rolü ve Muharrem Türkseven’le kuracağı ekran ilişkisi dizi yayınlanmaya başladıktan sonra daha net görülecek. Ancak sosyal medyada başlayan tartışmalar şimdiden dizinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.