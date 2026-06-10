Sibel Taşçıoğlu’nun Yeni Rolü, Anne-Oğul Seçimlerindeki Yaş Tartışmalarını Beraberinde Getirdi
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ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi yayınlanmadan konuşulmaya başladı. Adana’da geçen hikayesiyle ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu son günlerde sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Dizide yer alacak karakterler ve oyuncu seçimleri de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak dizide anne ve oğulu canlandıracak iki oyuncu üzerinden yeni bir tartışma başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Özellikle X kullanıcıları konu hakkında tepkilerini dile getirdi. Gelin tartışmanın detaylarına birlikte bakalım…
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TIMSBI imzalı dizide Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven’in anne ve oğul karakterlerini canlandıracağı öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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