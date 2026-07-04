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Temmuz Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

Temmuz Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 15:11
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Temmuz ayı, sinemaseverleri aksiyondan korkuya, animasyondan komediye uzanan dopdolu bir vizyon takvimiyle karşılıyor. Merakla beklenen yapımların beyaz perdeye taşınacağı bu ayda, her zevke hitap eden yeni filmler izleyicilerle buluşacak. İşte Temmuz ayında vizyona girecek ve kaçırmamanız gereken filmler...

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Animasyon

Animasyon

Minyonlar ve Canavarlar

Konu: Evrensel bir fenomen haline gelen ve popüler kültürün merkezine yerleşen ikonik karakterlerin, birer uluslararası yıldıza dönüşmelerinin ardından yaşadıkları dramatik düşüşü merkezine alan anlatı, şöhretin geçiciliğine dair keskin ve çok katmanlı bir hiciv sunmaktadır. Karakterlerin sahip oldukları her şeyi bir anda kaybetmeleri ve ardından dünyaya yanlışlıkla canavarlar salmalarıyla tetiklenen küresel kaos, modern toplumun kendi yarattığı krizlerle yüzleşme zorunluluğunun alegorik bir yansımasıdır. Kaosu durdurmak ve bozulan evrensel dengeyi onarmak adına karakterlerin yeniden bir araya gelme çabaları, bireyci hırsların ve yüzeysel şöhretin bir kenara bırakılarak kolektif dayanışmanın yüceltildiği derin bir alt metin barındırır. Anlatı, görsel mizahın ardında, izleyiciyi tüketim kültürü ve şöhretin yozlaştırıcı etkileri üzerine felsefi bir sorgulamaya sevk eden eşsiz bir sinemasal deneyim inşa etmektedir.

Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

Harika Kanatlar: Ejderha Macerası

Konu: Derin denizlerin ürkütücü bilinmezliği ile mitolojik figürlerin sınır tanımaz gizemini harmanlayan bu anlatı, izleyiciyi okyanusun en karanlık, basınçlı noktalarından alıp kadim efsanelerin kalbine doğru metafiziksel bir yolculuğa çıkarmaktadır. Karakterlerin su altı dünyasında karşılaştıkları devasa engeller, yalnızca fiziksel zorluklar değil, aynı zamanda kendi içsel korkuları, yetersizlik hisleri ve önyargılarıyla yüzleştikleri psikolojik eşiklerdir. Ejderha figürünün merkezde kullanılması, doğanın dizginlenemez gücünü, kadim bilgeliği ve ekosisteme duyulması gereken mutlak saygıyı sembolize ederken; ekibin bu güçle kurduğu diplomatik ve duygusal diyalog, modern insanın çevreyle olan problemli ilişkisine dair yapısalcı bir sistem eleştirisi sunar.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Oyuncular: Belirtilmemiş

Nasreddin Hoca 4

Konu: Kadim bir kültürel ve felsefi figür olan başkarakterin ve çocukların, ağaç eve gizlice giren materyalist hazine avcılarının yarattığı kozmik anomali sonucu beklenmedik bir şekilde geçmişe savrulmalarını anlatan yapım, zaman yolculuğu konseptini yerel motiflerle fütüristik bir zeminde yeniden yapılandırmaktadır. Zaman çizelgesindeki kırılmaları düzeltme çabası, kültürel mirasın korunması ve modernitenin yozlaştırıcı etkilerine karşı verilen ontolojik bir direniş olarak okunmalıdır. Hazine avcılarının temsil ettiği yıkıcı açgözlülüğe karşılık, başkarakterin bilgelik, sabır ve derin mizahla örülü yaklaşımı, hikayenin ahlaki merkezini oluştururken, seyirciye kökler ve aidiyet bilinci üzerine sarsıcı felsefi sorgulamalar sunmaktadır.

Yönetmen: Nurullah Yenihan

Oyuncular: Ekinsu Karaata, Fatih Özkul, Ender Yiğit

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

Konu: Doğanın hassas dengesini tamamen bozmaya odaklanmış, rant ve kar marjı üzerine kurulu endüstriyel hırslara karşı bir grup idealist çocuğun verdiği radikal mücadeleyi merkezine alan bu yapım, ekolojik yıkımların gölgesindeki modern dünyaya ağır ve çok katmanlı bir sistem eleştirisi getirmektedir. Gruptan bir çocuğun dikkatsizlik sonucu esir düşmesiyle, masumane bir doğa gözlem gezisinden tehlikeli, stratejik bir sızma ve kurtarma operasyonuna evrilen hikaye, bireysel cesaretin kolektif bir çevre direnişine dönüşümünü kusursuz bir kurguyla işler. Antagonist figürün temsil ettiği yıkıcı, mekanik sanayileşme ile çocukların savunduğu organik, paylaşıma dayalı yaşam arasındaki uzlaşmaz çatışma, su kaynağının özgürleştirilmesi metaforu üzerinden, dayanışmanın ve umudun yeniden doğuşunu simgeler.

Yönetmen: Kaan Şimşeker

Oyuncular: Belirtilmemiş

Jumbo

Konu: Amnezi, kimlik kaybı ve hafızanın birey üzerindeki inşasını zeka dolu bir hayvanlar alemi alegorisi üzerinden anlatan hikaye, hafızasını kaybetmeye başlayan devasa bir filin ve ona bu varoluşsal krizde yardım etmeye çalışan sadık dostlarının etrafında şekillenmektedir. Yerel kasabada bir yarışma etrafında dönen olaylarda, antagonistin rekabetçi hırsları ve orman doktorunun etik değerleri hiçe sayarak uyguladığı lanetli reçete, kapitalist sistemin masumiyeti ve doğal rekabeti nasıl yozlaştırdığına dair güçlü bir sosyolojik tasvir sunar. Büyük T adlı dinozorun sürece dahil olması, aidiyetin ve beklenmedik gruplar arası ittifakların, toplumsal travmaları iyileştirebilecek yegane panzehir olduğunu vurgulayan tematik bir zirvedir.

Yönetmen: James Snider

Oyuncular: Belirtilmemiş

Özgür Kedi Scotty

Konu: Sokakların kaotik, acımasız ve hiçbir kural tanımayan yapısına tamamen uyum sağlamış, sinik ve yalnız bir figürün, hayatına sürpriz bir şekilde son derece steril ve konforlu bir ev kedisinin girmesiyle kökünden sarsılan yaşam pratiğini anlatan yapım; özgürlük illüzyonu ve aidiyet ihtiyacı arasındaki felsefi çatışmayı derinlemesine inceler. İkilinin devasa metropolde çıktıkları tekinsiz yolculuk, yalnızca yeni bölgelerin keşfi değil; aynı zamanda sınıf farklarının, hayatta kalma stratejilerinin ve varoluşsal tercihlerin çarpıştığı bir diyalektiğe dönüşür. Anlatı, tam evcilleşme dürtüsü ile sınırsız bağımsızlık arzusu arasındaki o bıçak sırtı çizgide yürürken, konfor alanlarının eleştirisini yapar.

Yönetmen: Mohammad Pirzadi

Oyuncular: Belirtilmemiş

Korku

Korku

Otopsi

Konu: Gecenin kör karanlığında sadece ölülerle dolu bir morgda geçen ve insanın kendi biyolojik ölümlülüğüyle yüzleşmesini gotik ve klostrofobik bir atmosferde işleyen yapım, ölümden sonraki bedensel formun tekinsizliğini felsefi bir boyutta merkeze almaktadır. Kapalı ve steril mekanın getirdiği boğucu yapı, karakterlerin bastırılmış çocukluk travmaları, halüsinasyonlar ve ağır zihin oyunlarıyla birleşerek izleyicinin gerçeklik algısını tamamen deforme eder. Çözülmeyi bekleyen karanlık sırlar ve soğuk çelik masalar etrafında şekillenen paganik ritüeller, bedenin metalaştırılması ile ruhun arafta kalmışlığı arasındaki gerilimi son derece rahatsız edici, visceral bir estetikle seyirciye zerk etmektedir.

Yönetmen: Jeremiah Kipp

Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, Keena Ferguson Frasier, Mark Steger

Ölünün Laneti

Konu: Coğrafi olarak tamamen izole olmuş bir köyün karanlık sınırları içinde, geçmişte işlenmiş ağır günahların ve toplumsal yozlaşmanın bedelini nesiller boyu ödeyen bir topluluğun hikayesini anlatan eser, Anadolu'nun yerel ezoterik motiflerini evrensel bir dehşet diline kusursuzca çevirmektedir. Açıklanamayan olayların tetiklediği toplumsal histeri, kadim batıl inançların rasyonel düşünceyi yok edişi ve görünmeyen, boyutlar arası bir tehdidin gölgesinde hayatta kalma çabası incelenir. Lanet kavramı, burada salt doğaüstü bir fenomen olmaktan çıkıp, kolektif suçluluk duygusunun, dışlanmışlığın ve yüzleşilmemiş travmaların somut, çürütücü bir fiziksel tezahürü olarak işlev görmektedir.

Yönetmen: Aziz Özuysal

Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Konu: İnsanın hayatta kalma güdüsünün en dibe vurduğu anlarda doğasındaki o en ilkel, amansız vahşeti nasıl serbest bıraktığını sosyopatolojik bir düzlemde irdeleyen bu anlatı; şeytani güçlerin istilası altında fiziksel ve zihinsel sınırların paramparça edildiği grotesk bir cehennem tasviri sunar. Mutlak izolasyonun getirdiği çaresizlik, beden bütünlüğüne yapılan aralıksız ve yaratıcı saldırılarla birleşerek, sinemanın bedensel tahribat alt türünün tabularını yıkar. Hikaye, sevdiklerini koruma içgüdüsü ile kendi karanlığına yenik düşme arasındaki o ince ahlaki gri bölgelerde tavizsiz bir şekilde gezinmektedir.

Yönetmen: Sébastien Vaniček

Oyuncular: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

Tatil

Konu: Kentsel yaşamın yorucu rutininden ve stresinden tamamen kaçıp, unutulmaz anılar biriktirmek üzere medeniyetten uzak, ağaçların arasına gizlenmiş izole bir eve sığınan bir grup gencin, mekanın yıllar önce korkunç, ritüelistik bir aile katliamına sahne olduğunu fark etmesiyle başlayan psikolojik kabusu konu alır. O kanlı geceden sağ kurtulduğu söylenen ve sonrasında adeta sırra kadem basan küçük çocuğun, mekana sinmiş hayaleti andıran varlığı, geçmişin kapanmamış ve intikam arayan yaralarının günümüzde nasıl tekrar kanadığını gösterir. Gençlerin hedonistik özgürlük arayışı, karanlık bir tarihin acımasızca tekerrür etmesiyle kapana kısılmışlığa ve paranoyaya evrilir.

Yönetmen: Ömür Çalışkan

Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayurgil, Elif Karagöz, Baran Taylan Yolalan, Seyithan Özdemir

Hannas 3

Konu: Serinin önceki halkalarından devraldığı mitolojiyi ve evreni felsefi olarak çok daha derinleştiren yapım, metafiziksel entitelerin insan zihni üzerindeki parazitik, gerçeklik algısını bozan etkilerini inceliyor. Üstü örtülmüş aile içi sırlar, nesiller arası aktarılan epigenetik lanetler ve karakterlerin sıkı sıkıya bağlı oldukları inanç sistemlerinin çöküşü, hikayenin ana iskeletini oluşturmaktadır. İnsan aklının sınırlarını aşan bilinmeyene duyulan o kadim kozmik korku, karakterlerin kendi geçmişlerindeki karanlık travma noktalarıyla paralellik gösterirken; anlatı, izleyiciyi inanç, teslimiyet ve mutlak delilik arasındaki o ince, geçirgen çizgide amansız bir sorgulamaya iter.

Yönetmen: Ahmet Toklu

Oyuncular: Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Kybele'nin Laneti: İstila

Konu: Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık kadim ana tanrıçası kültünü merkezine alan eser, anaerkil mitolojinin bastırılmış öfkesini modern dünyanın doğayı sömüren yozlaşmış sistemlerine yönelten, sarsıcı bir intikam ve ekolojik yıkım anlatısıdır. Tarihsel kalıntıların kar hırsıyla rahatsız edilmesiyle uyanan antik güçlerin başlattığı istila, doğanın kendisine yapılan ihanete verdiği amansız, biyolojik bir yanıt olarak sembolize edilir. İnsanlığın doğa üzerindeki nobran tahakküm kurma çabasının, nasıl kendi kitlesel yıkımını hazırlayan kaçınılmaz bir bumeranga dönüştüğü, yoğun şamanik sembolizmler ve ayinsel ögelerle bezeli bir yapı içinde sunulmaktadır.

Yönetmen: Zülfü Hamit Altın

Oyuncular: Akmyrat Aylyyev, Metin Keçeci

Pinocchio: Unstrung

Konu: Sevgi dolu bir masalın, ahşap bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşme arzusunu; kurbanlarından vahşice topladığı deri, kemik ve organlarla kendini tamamlamaya çalışan kana susamış bir seri katilin motivasyonuna dönüştüren bu anlatı, çocukluk ikonlarının en karanlık dekonstrüksiyonlarından biridir. Yaratıcısına, insan anatomisine ve varoluşuna ölümcül bir isyan başlatan başkarakter, bedensel bütünlük takıntısı üzerinden adeta modern bir Frankenstein trajedisi sergiler. Hikaye, insan olmanın kutsal tanımını biyolojik parçaların mekanik toplamı düzeyine indirgeyerek, masumiyetin mutlak bir kötülüğe nasıl evrilebileceğini kan dondurucu bir görsellikle gözler önüne serer.

Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield, Scott Chambers

Oyuncular: Richard Brake, Peter DeSouza-Feighoney, Cameron Bell

Her Private Hell

Konu: Dünyanın en metropol şehirlerindeki göz kamaştırıcı bir ihtişamın ve lüksün ardına gizlenmiş dizginlenemez bir cinsellik ve kan donduran, estetikleştirilmiş şiddeti merkezine alan bu yapım, tekinsiz bir zihin oyununun kapılarını sonuna kadar aralıyor. Karakterlerin bastırılmış arzuları ile klinik deliliğin sınırlarında fütursuzca gezinmesi, kapitalist yaşamın bireyin ruhunu nasıl emdiğine ve onu nasıl etten bir nesneye indirgediğine dair sert bir eleştiridir. Seyirciyi, somut gerçeğin ve kabusvari halüsinasyonun birbirine karıştığı, etik ve ahlaki değerlerin tamamen buharlaştığı bir sarmalın içine hapseden hikaye, insanlığın en derin fantezileriyle yüzleşmesini sağlar.

Yönetmen: Nicolas Winding Refn, Esti Giordani

Oyuncular: Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu, Kristine Frøseth

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

Konu: Sonsuz gençlik ve hiç büyümemek gibi kulağa masum gelen bir vaadi, çocukları ebediyen hapseden, zihinlerini yıkayan şeytani bir tarikatın ritüeline çeviren bu karanlık yorum, 'büyümeyi reddetme' arzusunun patolojik sonuçlarını inceliyor. Kabuslar Ülkesi, neşeli bir oyun alanı değil; hafızaların silindiği, bireysel iradenin tamamen yok edildiği, zamanın akışının donduğu ve kaçışın imkansız olduğu klostrofobik bir zihinsel hapishane olarak tasvir edilir. Anlatı, çocukluk çağı travmaları, ebeveyn kaybı, aidiyetsizlik ve hafıza manipülasyonu gibi ağır psikolojik temalar etrafında şekillenmektedir.

Yönetmen: Scott Chambers

Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Gerilim

Gerilim

Uyurgezer

Konu: Beklenmedik bir şekilde vefat eden küçük kızının ağır ve atlatılamaz yasını tutan bir annenin, uyku ve uyanıklık arasındaki nörolojik sınırların giderek erimesiyle yaşadığı korkunç zihinsel çözülmeyi merkeze almaktadır. Kederin insan bilincini nasıl paramparça ettiğine, bastırılan travmanın şiddetli halüsinasyonlar ve kontrolsüz uyurgezerlik krizleriyle nasıl fiziksel bir tehdide dönüştüğüne dair son derece güçlü bir psikiyatrik analiz sunulur. Hikaye, gerçek dünyanın rasyonel, somut kuralları ile rüya aleminin irrasyonel dehşeti arasında sıkışıp kalan bir zihnin, kendi yarattığı hapishaneden çıkış arayışıdır.

Yönetmen: Brandon Auman

Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo

SIR: Bedel

Konu: Peşine düştüğü ve hayatını adadığı kadim bir sırrın, onu geçmişin üzerine toprak atılmış karanlık gölgeleriyle, çözülememiş kanlı aile travmalarıyla ve nihayetinde doğaüstü olayların, ölümcül bir lanetin tam ortasına sürüklediği genç bir kadının varoluşsal savaşını anlatır. Sırların nesiller boyu DNA'ya kodlanmış genetik bir zehir gibi sessizce işlediği hikayede, gerçeğe ulaşma ve aydınlanma arzusu, kaçınılmaz bir yıkımı ve deliliği de beraberinde getirir. Anlatı, insanın Pandora'nın kutusunu açmaya yönelik o dizginlenemez merak güdüsünün nasıl kendi sonunu hazırladığını inceler.

Yönetmen: Caner Doğruyol, İbrahim Ergül

Oyuncular: Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran

Noise: Lanetin Sesi

Konu: Nörolojik işitsel halüsinasyonların, açıklanamayan fısıltıların ve frekansların, modern metropol bireylerinin akıl sağlığını adım adım, acımasızca parçalamasını konu alan Güney Kore menşeili bu yapım, deliliğin bulaşıcı ve kitlesel doğasını inceliyor. Gündelik hayattaki asansör, trafik veya su damlası gibi normal seslerin zihinde büyüyerek birer işkence aletine, lanet taşıyıcısına dönüştüğü hikaye; şehir paranoyasını kusursuzca resmeder. Karakterlerin kendi kafataslarının içine hapsolması, işitsel algının tamamen bir silaha dönüştüğü klostrofobik ve emsalsiz bir anlatım sunar.

Yönetmen: Kim Soo-jin

Oyuncular: Lee Sun-bin, Ryu Kyung-soo, Jeon Ik-Ryung, Han Soo-ah, Kim Min-Seok

Aksiyon

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Konu: Sahip olduğu gizli kimliğin tüm dünya tarafından öğrenilmesiyle hayatı altüst olan başkarakterin, sevdiklerinin hayatını eski sıradan haline getirmek uğruna uzay-zaman dokusunu ve gerçekliği parçalama pahasına giriştiği epik serüven; sorumluluk, büyüme ve fedakarlık temalarını evrensel boyutta işlemektedir. Kozmik bir büyü hatası sonucu çoklu evrenlerin kapılarının açılması ve geçmiş tehditlerin bir araya gelmesi, karakterin yetişkinliğe adım atma sancılarının ve 'güç eşittir sorumluluk' felsefesiyle nihai yüzleşmesinin metaforudur. Nostalji ögeleri, sadece pazarlama değil, karakterin ontolojik evrimini tamamlayan işlevsel bir araçtır.

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Çöl Savaşçısı

Konu: İnsan iradesinin doğanın en acımasız koşullarıyla sınandığı, uçsuz bucaksız çöl coğrafyasında geçen epik bir hayatta kalma, strateji ve iktidar mücadelesini konu alan eser; ihanet, kabile onuru ve savaşın yıkıcı sınırlarını çizmektedir. Güç dengelerinin kabileler, komutanlar ve liderler arasında sürekli kanla yer değiştirdiği bu politik savaş, kurak coğrafyanın zorluklarının insan ruhunu nasıl yonttuğunu, empatiyi nasıl kuruttuğunu gösterir. Tarihsel ve kültürel dokunun devasa, görkemli göğüs göğüse savaş sahneleriyle harmanlandığı hikaye, tarihin acımasız gerçekliğini makro ölçekte gözler önüne serer.

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Ben Kingsley

Odyssey

Konu: Antik Yunan destanının ve Batı edebiyatının temel metinlerinden olan Homeros'un eseri; mitolojik bir kahramanın evine, asıl kimliğine ve krallığına dönme çabasını devasa bir hayatta kalma epiği olarak perdeye taşımaktadır. Tanrıların manipülatif kaprisleri, mitolojik boyutlardaki tehlikeler ve kırılmaz insan iradesi arasındaki kadim savaş, modern bir vizyonla yeniden yapılandırılırken; varoluşsal direniş, travma ve sadakat temaları merkeze alınır. Truva'nın alevlerinden İthaka'nın huzurlu kıyılarına uzanan bu on yıllık lanetli yolculuk, insanın kaderiyle girdiği mutlak mücadelenin görkemli bir izdüşümüdür.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

Konu: Tüm geçmişi, sevdikleri ve kimliği kozmik bir olayla silindikten sonra tamamen sıfırdan, yapayalnız ve ekonomik bir çöküş içinde hayata tutunmaya çalışan karakterin; New York'un yeraltı suç dünyasıyla girdiği tavizsiz mücadeleyi işliyor. Evrensel krizlerden, uzaylı tehditlerinden uzaklaşıp, tamamen sokak seviyesindeki adaletsizliklere, çete savaşlarına ve bireysel travmalara odaklanan anlatı, kahramanın en çiğ, öfkeli ve karanlık dönemini yansıtır. Gündelik yaşamın kirası, yalnızlığı ve maskenin getirdiği kanlı sorumluluk arasındaki uçurum, hikayenin dramatik belkemiğini oluşturur.

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Dram

Dram

Virginia Woolf'tan Gece & Gündüz

Konu: Aşk, kişisel bağımsızlık, entelektüel üretim ve toplumsal kalıpların ötesinde kendini gerçekleştirme arzusu arasında amansızca sıkışan genç bir kadının, dönemin katı, şekilci toplumsal cinsiyet rolleriyle girdiği sessiz ama yıkıcı savaşı anlatmaktadır. İngiliz üst sınıfının o boğucu, nezaket kurallarıyla örülü gelenekleri içinde yazar olma kimliğini arayan başkarakterin içsel monologları; evlilik kurumu, maddi bağımsızlık ve kadınlık kavramları üzerinden şekillenir. Modernist edebiyatın sinemaya aktarımında, karakterin zihinsel akışının toplumsal beklentilerle çarpışması son derece lirik ve zarif bir dille resmedilir.

Yönetmen: Tina Gharavi

Oyuncular: Haley Bennett, Elyas M'Barek, Timothy Spall, Lily Allen

Dalga

Konu: Masum bir sınıf projesi olarak başlayan; ancak hızla toplumsal dinamiklerin, kitle psikolojisinin ve bireyin aidiyet ihtiyacının, faşizan veya otoriter eğilimlere nasıl korkunç bir zemin hazırlayabileceğini sarsıcı bir biçimde ele alan yapım, itaatin anatomisini çıkarır. Karakterlerin bir araya gelme, hiyerarşi kurma ve tek bir zihin gibi hareket etme arzularının zamanla nasıl mantığı devreden çıkarıp yıkıcı, kontrol edilemez bir dalgaya dönüştüğü incelenir. Müzikal ve koreografik elementlerin hikayeye entegre edilmesi, kitlesel histerinin ritmik çekiciliğini metaforik olarak güçlendirir.

Yönetmen: Sebastián Lelio

Oyuncular: Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora

Doğum Günü Partisi

Konu: 70'lerin lüks, izole ve şatafatlı sosyete dünyasında, Akdeniz'in ortasındaki özel bir adada kızının 25. yaşını kutlayan devasa güce sahip Yunan milyarder Markos Timoleon'un, iktidarını ve hayatını temelden sarsan olaylarla yüzleşmesini konu alır. Mutlak güç zehirlenmesi, aile içi Shakespearevari ihanetler ve kapitalist hiyerarşinin en tepesinde yaşanan ahlaki çürüme, görkemli bir partinin sahte maskeleri ardında incelenir. Panos Karnezis'in popüler romanından uyarlanan eser, sınıf çatışmasını ve servetin yarattığı devasa duygusal izolasyonu klostrofobik bir zenginlik tasviriyle sunar.

Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez

Oyuncular: Willem Dafoe, Emma Suárez, Victoria Carmen Sonne, Joe Cole

Hatırladığım Ağaçlar

Konu: Karnındaki bebeğiyle birlikte hayatına son vermeyi planlayan ve ağır bir varoluşsal çıkmazda olan travmatize olmuş genç bir kadının, hayattan çoktan vazgeçmiş, beklentisiz, yitik bir baba-oğul ile yollarının rastlantısal olarak kesişmesini inceler. İnsan hayatının pamuk ipliğine bağlı kırılganlığı, yas süreci, intihar düşüncesinin ezici ağırlığı ve en çorak ruhlarda bile yeşerebilen umut, lirik bir metinle ele alınır. Bireylerin birbirlerinin sessiz acılarına birer ayna tutarak kendi kapanmaz yaralarını sarmaları, anlatının hümanist ve iyileştirici çekirdeğini oluşturmaktadır.

Yönetmen: Erhan Tuncer

Oyuncular: Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca, İştar Gökseven

Filistin 36

Konu: Bitmek bilmeyen bir savaşın, işgalin, bombardımanların ve tarihsel yıkımın gölgesinde, derinlemesine karmaşık bir jeopolitik meselenin doğrudan insani boyutunu ele alan yapım; makro politikaların sıradan, sivil bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini işler. Tarihin en uzun süreli acımasız çatışmalarından birini basit bir slogan veya siyah-beyaz bir ahlak hikayesine indirgemeden; enkaz altındaki hayatta kalma mücadelelerini, kaybedilen nesilleri ve kültürel direnişi belgeleyen ağır bir metne sahiptir. Anlatı, izleyiciyi diplomasinin başarısız olduğu yerdeki kanlı tahribatla acımasızca yüzleştirir.

Yönetmen: Annemarie Jacir

Oyuncular: Hiam Abbass, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri

Ceza

Konu: Kök salmış ataerkil bir sistemin ve baskıcı yasaların acımasız çarkları arasında, asi oğlunu tek başına, kendi tırnaklarıyla büyütmeye çalışan 40 yaşındaki dul bir kadın olan Mahnaz'ın; tam da hayata yeniden başlama ve evlenme hazırlığındayken karşılaştığı büyük bir iftira, ihanet ve felaketle yüzleşmesini konu alır. Mahnaz'ın kendi adaletini, sistemin dışına çıkarak arama kararı, sadece bireysel bir intikam öyküsü değil; kadınların sesinin yok sayıldığı toplumsal yapılara karşı radikal, yakıp yıkıcı bir başkaldırıdır. Sistematik ihanetin getirdiği yıkım, karakterin varoluşsal uyanışını tetikleyen bir katalizör olarak incelenir.

Yönetmen: Saeed Roustayi

Oyuncular: Parinaz Izadyar, Peyman Moaadi, Soha Niasti

Baba

Konu: Psikolojide 'unutulan bebek sendromu' olarak bilinen kavram ekseninde gelişen hikaye, yoğun iş stresi ve rutin körlüğü içindeki Michal'ın, küçük kızını kreşe bıraktığını sanarak aracının arka koltuğunda gün boyu unutmasının ardından tetiklenen geri dönüşü olmayan trajedi etrafında şekillenir. Bu yıkıcı olayın ardından başlayan soğuk hukuki süreç, toplumun linç kültürü, medyanın yargıları ve bireyin kendi zihniyle verdiği amansız, kanatıcı suçluluk savaşı incelenir. Aile içi sevgi dengelerinin bir saniyede paramparça olması, ebeveynlik sorumluluğunun ağırlığı ve insan beyninin korkunç yanılgıları nesnel bir çerçevede ele alınır.

Yönetmen: Tereza Nvotová

Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová

Hayatımın Şarkısı

Konu: Bireylerin hayatlarındaki kaotik ritmi, kariyerlerindeki iniş çıkışları, bastırılmış tutkuları ve kalp kırıklıklarını müziğin iyileştirici, birleştirici gücü üzerinden anlatan yapım; sıradan bir yaşamın nasıl bir power ballada (güçlü, duygusal melodi) dönüştüğü anları yakalamaktadır. Unutulmaya yüz tutmuş starlar, kariyer peşinde koşan yetenekler ve kişisel arzuların, bir şarkının nakaratı gibi tekrar eden ama her seferinde daha farklı bir anlam kazanan döngüsü işlenir. Hikaye, müziği yalnızca sahnede icra edilen bir sanat dalı değil, karakterlerin kendi yaralarını sarmak için konuştukları evrensel bir ana dil olarak konumlandırır.

Yönetmen: John Carney

Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu

Milyoner

Konu: Hindistan'ın kanalizasyon kokan, çamurlu arka sokaklarından ülkenin en çok izlenen televizyon bilgi yarışmasının ihtişamlı zirvesine uzanan; aşırı yoksulluk, çete şiddeti, din çatışmaları ve kozmik kaderin birbirine girdiği modern bir masala ait vizyon anlatısıdır. Karakterin yarışmadaki milyonlarca rupilik her bir soruya, hayatındaki travmatik, kanlı veya mucizevi bir çocukluk anısıyla cevap bulması; kadercilik ve yaşamın o acımasız rastlantısallığı üzerine kurulmuş muazzam bir kurgusal mimaridir. Çöplüklerin sefaletinden, modern kapitalizmin göz boyayan ekranlarına uzanan bu epik yolculuk, sınıf atlama hayallerinin ve tek bir kadına duyulan sonsuz aşkın destanıdır.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Oyuncular: Belirtilmemiş

Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün

Konu: Dünyaca ünlü, efsanevi İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin, Birinci Dünya Savaşı döneminde Paris'te geçirdiği son derece kaotik, sanatsal buhranlar, yaratım sancıları, yoksulluk krizleri, polis kovalamacaları ve bohem savrulmalarla dolu o kritik yetmiş iki saatini anlatan eser; mutlak dehanın ve kendi kendini yok eden deliliğin kesişim noktasını mercek altına alıyor. Eserlerinin eleştirmenler tarafından değer görmemesi, içki ve uyuşturucuyla olan yıkıcı, romantize edilmiş ilişkisi ve kibirli sanat koleksiyonerleriyle girdiği egosantrik çatışmalar; sanatın piyasalaşmasına karşı verilen kanlı bir isyanın portresidir.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Oyuncular: Belirtilmemiş

Komedi ve Aile

Komedi ve Aile

Ölümlü Dünya

Konu: Dışarıdan bakıldığında İstanbul'da yöresel lezzetler sunan, geleneksel, sıradan ve kurallara sıkı sıkıya bağlı bir Anadolu aile işletmesi (lokanta) gibi görünen Mermer ailesinin, aslında gizli nesillerdir devasa bir uluslararası suikast ve infaz çetesinin kiralık taşeronluğunu yapması etrafında şekillenen absürt, kanlı olaylar silsilesidir. Ailenin bir hatası sonucu kimliğinin açığa çıkmasıyla, hem kendi mutlak bağlı oldukları derin organizasyonla hem de peşlerindeki polis kuvvetleriyle girdikleri çılgınca hayatta kalma mücadelesi; sıradan aile içi çekişmeler, kıskançlıklar ve kuşak çatışmalarıyla harmanlanır. Hikaye, ağır silahlı şiddeti ve ölümü son derece banal, gündelik bir ofis rutinine dönüştürerek kara mizahın ve ironinin sınırlarını zorlamaktadır.

Yönetmen: Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, Alper Kul

Moana

Konu: Okyanusun çalınan kalbi Te Fiti'yi yerine koyarak bozulan ekolojik dengeyi restore etmek ve adasındaki halkını yaklaşan kıtlıktan kurtarmak için, atalarının katı tabularını yıkarak tehlikeli açık denizlere yelken açan genç, iradeli bir kabile şefinin kızı ile bencil ama güçlü yarı tanrı Maui'nin epik yolculuğunun canlı çekim (live-action) sinema uyarlamasıdır. Polinezya mitolojisinin zengin, mistik derinliklerinden beslenen bu devasa anlatı; bireysel kimlik arayışı, doğayla yeniden uyumlanma, ataların mirasını kabullenme ve sınırları aşma temaları etrafında şekillenir. Doğanın isyanı ile insanın iradesi arasındaki bozulan o hassas denge, suyun (okyanusun) bizzat interaktif bir karaktere dönüştüğü bu masalsı ve müzikal yolculukta yeniden kurulur.

Yönetmen: Thomas Kail

Oyuncular: Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia, Rena Owen

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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