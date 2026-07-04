Temmuz Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

Virginia Woolf'tan Gece & Gündüz
Konu: Aşk, kişisel bağımsızlık, entelektüel üretim ve toplumsal kalıpların ötesinde kendini gerçekleştirme arzusu arasında amansızca sıkışan genç bir kadının, dönemin katı, şekilci toplumsal cinsiyet rolleriyle girdiği sessiz ama yıkıcı savaşı anlatmaktadır. İngiliz üst sınıfının o boğucu, nezaket kurallarıyla örülü gelenekleri içinde yazar olma kimliğini arayan başkarakterin içsel monologları; evlilik kurumu, maddi bağımsızlık ve kadınlık kavramları üzerinden şekillenir. Modernist edebiyatın sinemaya aktarımında, karakterin zihinsel akışının toplumsal beklentilerle çarpışması son derece lirik ve zarif bir dille resmedilir.
Yönetmen: Tina Gharavi
Oyuncular: Haley Bennett, Elyas M'Barek, Timothy Spall, Lily Allen
Dalga
Konu: Masum bir sınıf projesi olarak başlayan; ancak hızla toplumsal dinamiklerin, kitle psikolojisinin ve bireyin aidiyet ihtiyacının, faşizan veya otoriter eğilimlere nasıl korkunç bir zemin hazırlayabileceğini sarsıcı bir biçimde ele alan yapım, itaatin anatomisini çıkarır. Karakterlerin bir araya gelme, hiyerarşi kurma ve tek bir zihin gibi hareket etme arzularının zamanla nasıl mantığı devreden çıkarıp yıkıcı, kontrol edilemez bir dalgaya dönüştüğü incelenir. Müzikal ve koreografik elementlerin hikayeye entegre edilmesi, kitlesel histerinin ritmik çekiciliğini metaforik olarak güçlendirir.
Yönetmen: Sebastián Lelio
Oyuncular: Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora
Doğum Günü Partisi
Konu: 70'lerin lüks, izole ve şatafatlı sosyete dünyasında, Akdeniz'in ortasındaki özel bir adada kızının 25. yaşını kutlayan devasa güce sahip Yunan milyarder Markos Timoleon'un, iktidarını ve hayatını temelden sarsan olaylarla yüzleşmesini konu alır. Mutlak güç zehirlenmesi, aile içi Shakespearevari ihanetler ve kapitalist hiyerarşinin en tepesinde yaşanan ahlaki çürüme, görkemli bir partinin sahte maskeleri ardında incelenir. Panos Karnezis'in popüler romanından uyarlanan eser, sınıf çatışmasını ve servetin yarattığı devasa duygusal izolasyonu klostrofobik bir zenginlik tasviriyle sunar.
Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez
Oyuncular: Willem Dafoe, Emma Suárez, Victoria Carmen Sonne, Joe Cole
Hatırladığım Ağaçlar
Konu: Karnındaki bebeğiyle birlikte hayatına son vermeyi planlayan ve ağır bir varoluşsal çıkmazda olan travmatize olmuş genç bir kadının, hayattan çoktan vazgeçmiş, beklentisiz, yitik bir baba-oğul ile yollarının rastlantısal olarak kesişmesini inceler. İnsan hayatının pamuk ipliğine bağlı kırılganlığı, yas süreci, intihar düşüncesinin ezici ağırlığı ve en çorak ruhlarda bile yeşerebilen umut, lirik bir metinle ele alınır. Bireylerin birbirlerinin sessiz acılarına birer ayna tutarak kendi kapanmaz yaralarını sarmaları, anlatının hümanist ve iyileştirici çekirdeğini oluşturmaktadır.
Yönetmen: Erhan Tuncer
Oyuncular: Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca, İştar Gökseven
Konu: Bitmek bilmeyen bir savaşın, işgalin, bombardımanların ve tarihsel yıkımın gölgesinde, derinlemesine karmaşık bir jeopolitik meselenin doğrudan insani boyutunu ele alan yapım; makro politikaların sıradan, sivil bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini işler. Tarihin en uzun süreli acımasız çatışmalarından birini basit bir slogan veya siyah-beyaz bir ahlak hikayesine indirgemeden; enkaz altındaki hayatta kalma mücadelelerini, kaybedilen nesilleri ve kültürel direnişi belgeleyen ağır bir metne sahiptir. Anlatı, izleyiciyi diplomasinin başarısız olduğu yerdeki kanlı tahribatla acımasızca yüzleştirir.
Yönetmen: Annemarie Jacir
Oyuncular: Hiam Abbass, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri
Ceza
Konu: Kök salmış ataerkil bir sistemin ve baskıcı yasaların acımasız çarkları arasında, asi oğlunu tek başına, kendi tırnaklarıyla büyütmeye çalışan 40 yaşındaki dul bir kadın olan Mahnaz'ın; tam da hayata yeniden başlama ve evlenme hazırlığındayken karşılaştığı büyük bir iftira, ihanet ve felaketle yüzleşmesini konu alır. Mahnaz'ın kendi adaletini, sistemin dışına çıkarak arama kararı, sadece bireysel bir intikam öyküsü değil; kadınların sesinin yok sayıldığı toplumsal yapılara karşı radikal, yakıp yıkıcı bir başkaldırıdır. Sistematik ihanetin getirdiği yıkım, karakterin varoluşsal uyanışını tetikleyen bir katalizör olarak incelenir.
Yönetmen: Saeed Roustayi
Oyuncular: Parinaz Izadyar, Peyman Moaadi, Soha Niasti
Baba
Konu: Psikolojide 'unutulan bebek sendromu' olarak bilinen kavram ekseninde gelişen hikaye, yoğun iş stresi ve rutin körlüğü içindeki Michal'ın, küçük kızını kreşe bıraktığını sanarak aracının arka koltuğunda gün boyu unutmasının ardından tetiklenen geri dönüşü olmayan trajedi etrafında şekillenir. Bu yıkıcı olayın ardından başlayan soğuk hukuki süreç, toplumun linç kültürü, medyanın yargıları ve bireyin kendi zihniyle verdiği amansız, kanatıcı suçluluk savaşı incelenir. Aile içi sevgi dengelerinin bir saniyede paramparça olması, ebeveynlik sorumluluğunun ağırlığı ve insan beyninin korkunç yanılgıları nesnel bir çerçevede ele alınır.
Yönetmen: Tereza Nvotová
Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová
Hayatımın Şarkısı
Konu: Bireylerin hayatlarındaki kaotik ritmi, kariyerlerindeki iniş çıkışları, bastırılmış tutkuları ve kalp kırıklıklarını müziğin iyileştirici, birleştirici gücü üzerinden anlatan yapım; sıradan bir yaşamın nasıl bir power ballada (güçlü, duygusal melodi) dönüştüğü anları yakalamaktadır. Unutulmaya yüz tutmuş starlar, kariyer peşinde koşan yetenekler ve kişisel arzuların, bir şarkının nakaratı gibi tekrar eden ama her seferinde daha farklı bir anlam kazanan döngüsü işlenir. Hikaye, müziği yalnızca sahnede icra edilen bir sanat dalı değil, karakterlerin kendi yaralarını sarmak için konuştukları evrensel bir ana dil olarak konumlandırır.
Yönetmen: John Carney
Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu
Milyoner
Konu: Hindistan'ın kanalizasyon kokan, çamurlu arka sokaklarından ülkenin en çok izlenen televizyon bilgi yarışmasının ihtişamlı zirvesine uzanan; aşırı yoksulluk, çete şiddeti, din çatışmaları ve kozmik kaderin birbirine girdiği modern bir masala ait vizyon anlatısıdır. Karakterin yarışmadaki milyonlarca rupilik her bir soruya, hayatındaki travmatik, kanlı veya mucizevi bir çocukluk anısıyla cevap bulması; kadercilik ve yaşamın o acımasız rastlantısallığı üzerine kurulmuş muazzam bir kurgusal mimaridir. Çöplüklerin sefaletinden, modern kapitalizmin göz boyayan ekranlarına uzanan bu epik yolculuk, sınıf atlama hayallerinin ve tek bir kadına duyulan sonsuz aşkın destanıdır.
Yönetmen: Belirtilmemiş
Oyuncular: Belirtilmemiş
Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün
Konu: Dünyaca ünlü, efsanevi İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin, Birinci Dünya Savaşı döneminde Paris'te geçirdiği son derece kaotik, sanatsal buhranlar, yaratım sancıları, yoksulluk krizleri, polis kovalamacaları ve bohem savrulmalarla dolu o kritik yetmiş iki saatini anlatan eser; mutlak dehanın ve kendi kendini yok eden deliliğin kesişim noktasını mercek altına alıyor. Eserlerinin eleştirmenler tarafından değer görmemesi, içki ve uyuşturucuyla olan yıkıcı, romantize edilmiş ilişkisi ve kibirli sanat koleksiyonerleriyle girdiği egosantrik çatışmalar; sanatın piyasalaşmasına karşı verilen kanlı bir isyanın portresidir.
Yönetmen: Belirtilmemiş
Oyuncular: Belirtilmemiş
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