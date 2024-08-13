Sergen'in Ali Can'ın Hastalığına Laf Etmesinden Sıla Türkoğlu'nun İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sergen'in Ali Can'ın Hastalığına Laf Etmesinden Sıla Türkoğlu'nun İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Ağustos Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de yeni sezon gergin başladı, gergin devam ediyor. Deniz'in başından beri bitmek bilmeyen öfkesi bir kez daha Ayşe'yi bulunca bu kez Alper açtı ağzını yumdu gözünü!
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2. 19. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar, bazı oyuncu ve karakterlerle adeta bütünleşti. Onlardan biri olan Yüsra Geyik'in diziye dönme olasılığı heyecan yarattı.
3. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen Bir Gece Masalı, başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı sebebiyle tartışma yaratmıştı. Sete çıkan diziyle ilgili yapılan bilgi paylaşımında bir de dizide aşk üçgeni olduğu ortaya çıktı!
4. TV ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması olan MasterChef'in sivri dilli yarışmacılarından biri olan Sergen'in, kalıtsal bir kan hastalığı olan Ali Can'la ilgili sözleri tepkilere yol açtı.
5. ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve sezonun iddialı dizilerinden biri olarak görülen Dönüş dizisinin kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.
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6. Televizyon ekranlarının en kaotik dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklediğimiz dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, dizinin kadrosuna katılış süreciyle ilgili itirafta bulundu.
7. Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ogeday Girişken, son All Star'ın da şampiyonu olmayı başarmıştı. Onedio.com yayınına katılan Ogeday, hangi sporcunun Survivor'a katılsa şampiyon olacağını açıkladı.
8. MasterChef yeni sezonu ana kadro belirlenmeden önce yayınlanan bir bölümü izleyen izleyici, yarışmacının verilen yemeğin tarifine önceden bakıp bildiklerini yakaladı. İşte o anlar...
9. Show TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal heyecanla beklenirken bir sürpriz haber daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul dünyaca ünlü bir karakterden esinlenecek.
10. atv'nin yeni sezonda yayınlanacak dizisi Karadut'un başrolü İrem Helvacıoğlu'nun partnerinin kim olacağı büyük merak konusuydu. Birsen Altuntaş sonunda beklenen müjdeyi verdi.
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11. MasterChef'te dün akşam artık yarışmacı arkadaşlarını da bıktıran Deniz hiçbir takımda istenmedi. Yarışmacı Beril'den Deniz için ilginç bir öneri geldi.
12. Türk televizyon tarihine damga vuran Çukur dizisi enfes finaliyle hepimizi tesir altında bırakırken, dizinin başrolü Aras Bulut İynemli çok konuşulan final sahnesini yıllar sonra açıkladı.
13. Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Kalpazan'la ekranlara geri dönen Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal böylece 3. kez partner olurken, sevilen ikiliden ilk fotoğraf geldi.
14. Eski Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen sosyal medyada gündem olan değişimi ile ilgili konuştu. Kilo aldığı için linçlendiğini söyleyen Ayça, yorumlara yanıt verdi.
15. MasterChef'teki türbanlı yarışmacı için "Namahrem erkeklerle sarmaş dolaş ekran karşısına çıkarılıp şirin gösteriliyor" yorumu yapan kadın X'de tepki çekti.
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16. MasterChef Türkiye'nin ilk elenen ismi Serhat olurken, Serhat'la son ikiye kalan Deniz takım arkadaşı için veda paylaşımı yaptı.
17. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinin kamera arkasından görüntüler yayınlanırken, Nigar Kalfa'nın uçurumdan atlayarak intihar ettiği sahnenin nasıl çekildiği yıllar sonra ortaya çıktı.
18. Unutulmaz dizi Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan senaryoyu okuyunca eşine rolü çok istediğini söylemiş. Saba Tümer'e açıklamalarda bulunan oyuncu diziye nasıl seçildiğini böyle anlattı.
19. MasterChef'in dün akşamki yemeği katmerdi ancak yarışmacılar yemeği yapmakta pek başarılı olamayınca şeflerden azar işittiler.
20. MasterChef Türkiye'nin bu seneki sansasyonel yarışmacısı Deniz olurken, Deniz'in sürekli Ayşe'yle tartışması artık kabak tadı vermeye başladı. Eski yarışmacılardan Fatma Nur, Deniz'in Ayşe'yi kıskanmasını sert bir şekilde eleştirdi.
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