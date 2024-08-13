Kısmetse Olur Yarışmacısı Ayça Beğen Değişimini Linçleyenlere Yanıt Verdi!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Ayça Beğen Değişimini Linçleyenlere Yanıt Verdi!
Eski Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen sosyal medyada gündem olan değişimi ile ilgili konuştu. Kilo aldığı için linçlendiğini söyleyen Ayça, yorumlara yanıt verdi.
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Kısmetse Olur'un ilk ekranlarda yayınlandığı dönem gibi mutlu olduğumuz bir sene daha yaşanmadı.
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Kendine has karakterleri ile akıllara kazınan Kısmetse Olur yarışmacılarından "Kraliçe" lakabıyla akıllarda Ayça Beğen kaldı.
Ayça'nın hayranları yıllar geçse de onu takip etmeye devam ederken son paylaştığı fotoğraflardaki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Bildiğimiz Ayça gitmiş yerine sanki başkası gelmişti. Aldığı kilolar ve estetikleriyle farklı biri gibi görünen Ayça'nın değişimi sosyal medyada olumsuz yorumlara da neden olunca yanıt gecikmedi.
Ayça Beğen sosyal medya hesabından linç edildiğini söyleyerek "İlaç kullanıyorum" dedi.
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