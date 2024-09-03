Müge Anlı'da Cinayet İtirafından Kızılcık Şerbeti İfşasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Cinayet İtirafından Kızılcık Şerbeti İfşasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Eylül Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Bir dijital platformda yayınlanan Ru dizisindeki sevişme sahnelerini "Kadın bedenini objeleştiriyorlar" diyerek eleştiren Murat Soner, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından bir de seslendirme sanatçısı Harun Can tarafından topa tutuldu.
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2. Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
3. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan gibi birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı Leyla dizisinden ilk afiş yayınlandı. Afişi beğenmeyen kullanıcılar dizi ekibini fena topa tuttu.
4. 14 gün önce kaybolan ve hala kendisinden bir ize rastlanmayan Narin'le ilgili arama çalışmaları sürüyor. Amca S.G.'nin tutuklanmasının ardından yayın yapan gazeteci Özlem Gürses, amcanın arabasında Narin'le eşleşen DNA örnekleriyle ilgili önemli iddialarda bulundu.
5. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'in büyük bir hayran kitlesi var. O hayranlardan biri olduğu bilinen Eda Ece, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Hayranlığı bir yanıt buldu, Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan büyük bir jest geldi!
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6. MasterChef Türkiye'de 7 sezondur ilk defa takımlar tamamen kadın ve erkeklerden oluşacak şekilde oluşturuldu. Kaan'ın mavi takım kaptanı olduğu gecede kırmızı takım kaptanı Ezgi olurken, ikilinin kurduğu takım sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
7. Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, 5 Eylül günü sete çıkarak yeni sezona hazırlanmaya başlayacak. Kadrosunda oyuncu değişiklikleri olan Bahar'a "Başhekim Süreyya" karakteri dahil olurken, bu karakter için bomba bir kadın oyuncu transferi yapıldı.
8. Söz dizisinden tam 7 yıl sonra bu defa Teşkilat dizisinde partner olan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'tan sosyal medyadan ilk paylaşım geldi.
9. MasterChef Türkiye'ye ikonik başvuru videosuyla dahil olan Ayşe Ekiz, profesyonel mutfak eğitimi olmamasına rağmen elinin lezzetiyle başarı basamaklarını birer birer tırmanıyor. Ayşe'nin sosyal medyadaki takipçi sayısındaki artış ise tüm yarışmacıları geçmiş durumda.
10. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezon çalışmalarına tam gaz devam ederken, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yeni partneri Diyar'ın kim olacağı merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, Diyar karakteri için düşünülen ismi açıkladı.
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11. MasterChef Türkiye'de yarışmacıların kaldığı ev daima merak konusu olurken geçtiğimiz hafta kadınların kaldığı evden paylaşım geldi. Onur ve Emre, bu hafta erkekler evinde profiterol yaptıkları anları paylaştılar.
12. Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları son dönemin en hit televizyon dizileri olarak karşımıza çıkarken Budayıcıoğlu'nun merakla beklenen bir kitabı Halit Ergenç'le beraber televizyona uyarlanacak.
13. Masterchef'in ilk haftasından en iyi performans gösteren yarışmacı olan Ayşe Ekiz, Instagram takipçi sayısı ile de rekor kırdı. Ayşe'nin seveni çok olunca biz de hayranları ile ortaya çıkan küçüklük fotoğrafını paylaşalım, dedik!
14. İlk bölümü ile sezonu bu akşam açacak olan, ATV'nin tartışmalı dizisi Bir Gece Masalı'ndan Burak Deniz set anısı paylaştı.
15. Narin'in kaybının ardından 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın kaybı hepimizi yıkıma uğratmıştı. Sudenaz'ın 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti. Esra Erol'un yayını sonrası iki kişi gözaltına alındı. Erol, Sudenaz'ın bulunduğunu açıkladı.
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16. Esra Erol'da aranan 12 yaşındaki Sudenaz bulundu ancak kaybın altından aile kaosu çıktı. Esra Erol yayına davet ettiği Sudenaz'ın ablası ile anne-babasını yüzleştirdi.
17. Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimleri başladı. Evinin önünde dizinin çekimlerinin yapıldığını fark eden bir kullanıcı yeni bölümden bir bilgiyi ifşaladı.
18. Bir dönem yaşından büyük açıklamaları ile gündeme oturan Filozof Atakan, yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün TGRT Haber TV'ye konuk olan Filozof Atakan, annesine tavrı yüzünden gelen eleştirilere de yanıt verdi.
19. Dizilerde dertli sahnelerde ya da havalı bir poz için oyuncuların sigara içtiğini görebiliyoruz. Fakat bazen o oyuncunun sigara kullanmadığını da düşünüyoruz. Öyle olunca "Acaba mı?" diye aklına soru işareti düşenler için bu gizemi artık aydınlatalım, dedik!
20. Önce aralarındaki yaş farkı ile gündeme gelen Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümü ile ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.
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21. MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacının kuralları ihlal ettiği fark edildi. Kameralardan durumu inceleyen Mehmet Şef'in yarışmacıya döndüğü anlar herkesi şaşırttı.
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