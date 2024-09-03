Gonca Vuslateri'nin Yeni Dizisi Leyla'nın Afişi Fena Topa Tutuldu!
Gonca Vuslateri'nin Yeni Dizisi Leyla'nın Afişi Fena Topa Tutuldu!
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NOW TV'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan iddialı yapımlarından biri de Leyla dizisi.
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan gibi ünlü isimlerin rol alacağı dizinin tanıtımı büyük ilgi çekmişti.
Çok yakında izleyiciyle buluşacak diziden bugün de ilk afiş geldi. Ancak kullanıcılar ne yazık ki afişi fazla özensiz buldular.
Afişin beğenilmemesinin ardından sosyal medyada konuyla ilgili pek çok olumsuz yorum yapıldı.
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Siz afişi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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