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Halit Ergenç, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Dizi Projesiyle Dönüyor!

Halit Ergenç, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Dizi Projesiyle Dönüyor!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 15:32

Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları son dönemin en hit televizyon dizileri olarak karşımıza çıkarken Budayıcıoğlu'nun merakla beklenen bir kitabı Halit Ergenç'le beraber televizyona uyarlanacak. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları, son yılların en popüler televizyon dizilerine uyarlanıyor.

Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları, son yılların en popüler televizyon dizilerine uyarlanıyor.

Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin, Çöp Adam gibi dizilerin mimarı Budayıcıoğlu'nun yazmaya devam ettiği kitaplar için hızla dizi çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş'tan sevindiren bir haber geldi.

Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin, Çöp Adam gibi dizilerin mimarı Budayıcıoğlu'nun yazmaya devam ettiği kitaplar için hızla dizi çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş'tan sevindiren bir haber geldi.

Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" kitabının dizi çalışmaları 2017 yılından beri devam ederken, aranan başrolün bulunmasıyla projeye hızlı bir başlangıç yapıldı.

Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" kitabının dizi çalışmaları 2017 yılından beri devam ederken, aranan başrolün bulunmasıyla projeye hızlı bir başlangıç yapıldı.

Kral Kaybederse'nin başrolü için Halit Ergenç'le anlaşmaya varılırken Ergenç, Taylan Biraderler'in projeyi yönetmeyi kabul etmesiyle el sıkıştı.

Kral Kaybederse'nin başrolü için Halit Ergenç'le anlaşmaya varılırken Ergenç, Taylan Biraderler'in projeyi yönetmeyi kabul etmesiyle el sıkıştı.

Star TV'de yayınlanacak olan dizide Ergenç başrol olurken diğer roller için görüşmeler devam ediyor.

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Arwen

Bu psikiatri etiğine çelme takan teyze popüler olmadan okumuştum kitabı. Tam bizim ağdalı, vebalı dizilere uygun. Özetle adamın hayat boyu yediği hurmalar ar... Devamını Gör

h.ibrahim

bir orhan pamuk birde bu teyze,gercekten buhran geçirten kitapları oldukça fazla,bizler anlayamıyoruz sanırım.