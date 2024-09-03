Ru Dizisindeki Sevişme Sahnelerini Kadın Bedeni Üzerinden Eleştiren Murat Soner'e Kapak Gibi Yanıt!
Ru Dizisindeki Sevişme Sahnelerini Kadın Bedeni Üzerinden Eleştiren Murat Soner'e Kapak Gibi Yanıt!
Bir dijital platformda yayınlanan Ru dizisindeki sevişme sahnelerini 'Kadın bedenini objeleştiriyorlar' diyerek eleştiren Murat Soner, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından bir de seslendirme sanatçısı Harun Can tarafından topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dijital platformda yayınlanan Ru dizisi büyük bir ilgiyle izlenmiş ve çok beğenilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerinde oynadığı dizide yer alan sevişme sahneleri de en az dizinin kendisi kadar yankı uyandırmıştı.
Bu iddialı sahnelerin ardından da YouTube dizi/film eleştirmenliği yapan Murat Soner "Kadın bedenini objeleştiriyorlar" diyerek diziyi topa tutmuştu.
Ancak sahnede çıplak olan yalnızca kadın bedeni olmadığı için sosyal medyada bu eleştiriler de bir karşılık buldu.
Bunun üzerine de Murat Soner, "Yeşilçam oyuncularının porno filmlerinde bile başrol oyuncusunun memesini bu kadar uzun süre görmedik." diyerek Meryem Uzerli'nin dünyadaki en uzun süre çıplak gösterilen başrol oyuncusu olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onun bu talihsiz yanıtına da oyuncu ve seslendirme sanatçısı Harun Can'dan ağır bir tepki geldi.
"Kadın, kendini de korur; sana mı muhtaç? Yoksa sen bu 'koruyucu' kostümün altında başka bir şeye mi hizmet ediyorsun?" diyen sanatçı, ısrarla "Sen kimsin?" diye sordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın