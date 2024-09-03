MasterChef'in Sıkı Takipçisi Eda Ece'ye, Acun Ilıcalı'nın Kızı Banu'dan Büyük Jest!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'in büyük bir hayran kitlesi var. O hayranlardan biri olduğu bilinen Eda Ece, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Hayranlığı bir yanıt buldu, Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan büyük bir jest geldi!