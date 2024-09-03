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MasterChef'in Sıkı Takipçisi Eda Ece'ye, Acun Ilıcalı'nın Kızı Banu'dan Büyük Jest!

MasterChef'in Sıkı Takipçisi Eda Ece'ye, Acun Ilıcalı'nın Kızı Banu'dan Büyük Jest!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 18:04

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'in büyük bir hayran kitlesi var. O hayranlardan biri olduğu bilinen Eda Ece, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Hayranlığı bir yanıt buldu, Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan büyük bir jest geldi!

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Ekranların en sevilen yemek programı MasterChef'in inanılmaz bir hayran kitlesi var.

Ekranların en sevilen yemek programı MasterChef'in inanılmaz bir hayran kitlesi var.

2018'den bu yana TV 8 ekranlarında izlediğimiz yarışma programının ünlü-ünsüz sıkı takipçileri bulunuyor.

2018'den bu yana TV 8 ekranlarında izlediğimiz yarışma programının ünlü-ünsüz sıkı takipçileri bulunuyor.

Ünlü oyuncu Eda Ece de o isimlerden biri... Takip ettiği programla ilgili sık sık Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu Eda Ece de o isimlerden biri... Takip ettiği programla ilgili sık sık Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Paylaşımlarına karşılıksız kalamayan Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, Eda Ece'ye güzel bir jest yaptı.

Paylaşımlarına karşılıksız kalamayan Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, Eda Ece'ye güzel bir jest yaptı.

Kendisine bir mavi bir de kırmızı MasterChef önlüğü gönderilen Eda Ece, "Şimdi bir de bunu giyip yemek yaparım" dedi.

Kendisine bir mavi bir de kırmızı MasterChef önlüğü gönderilen Eda Ece, "Şimdi bir de bunu giyip yemek yaparım" dedi.

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shizuka_

Yemeğı yaptığında eda'cım yemege çağır banu'yu.. Malum önlük hediye etmis 😁