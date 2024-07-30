Milyoner'de Shop'la Sorusu Değiştirilen Yarışmacıdan Gupse Özay'ın Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'de Shop'la Sorusu Değiştirilen Yarışmacıdan Gupse Özay'ın Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Temmuz Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 sezon boyunca izleyiciyle buluşan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin klasikleri arasına girmeyi başardı. Dizinin ilk bölümünde ailenin coşkuyla kutladığı Şevket'in maaşı, dönemin asgari ücretini göz önüne alınca küçük çaplı bir şok etkisi yarattı.
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2. MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunun son grubu da geldi. 20 kişi olarak belirlenecek kadroda 16. yarışmacı belli oldu!
3. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Deha'nın kadrosuna iki ünlü oyuncu daha dahil oldu!
4. Geçtiğimiz sezon NOW TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Yabani'yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rüya karakteriyle ilgili sürpriz bir gelişmenin yaşanacağı açıklanan dizinin yayın tarihi belli oldu!
5. Son günlerde başrol kriziyle gündem olan yeni sezonun en favori dizilerinden biri olan Deha dizisi sonunda sete çıktı. Dizinin erkek başrolü Aras Bulut İynemli, heyecanını yaptığı paylaşımla gösterdi.
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6. Bir yaz dizisi olarak hayatımıza girmesine rağmen, ödül törenlerine "En İyi Dizi Çifti" kategorisinin eklenmesini sağlayan Kiralık Aşk, finalinin üstünden 7 yıl geçse bile gündem olmayı başarıyor. Dizinin yayınlandığı dönem sık sık shiplenen Barış Arduç ve Elçin Sangu hala en iyi dizi çiftlerinden biri olarak görülse de o dönem Gupse Özay'ın bu shiplenmeye verdiği tepki yeniden gündeme geldi.
7. Dünya çapında büyük ilgi gören yerli dizilerimiz, uluslar arası ödül törenlerinde yer almaya devam ediyor. Bu kez de büyük ilgiyle izlenen Kızıl Goncalar ve Bambaşka Biri dizileri Seul Uluslararası Drama 2024 Ödülleri’nde aday gösterildi!
8. "Arka Sokaklar" dizisinin ilk bölümlerinde Rıza Baba karakterinin kızı Pınar'ı canlandıran ve daha sonra oyunculuk kariyerini sonlandıran Pınar Aydın, gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor. Giresun'da sakin bir hayat süren Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı.
9. Survivor'da yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan, yarışmanın ardından arkadaşlıklarına son vermişti. Aleyna Kalaycıoğlu bu konuda açıklama yaptı.
10. ATV'de yayınlanan Alan yarışmasında büyük ödülün sahibi Begüm Rabia Kurtay oldu. Kurtay'ın TikTok paylaşımı gündeme yerleşti.
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11. Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı Selena dizisinde isim benzerliği iki oyuncunun başına bela olmuş. Meğer dizideki Selin ile Kıvılcım'ın arkadaşını oynayan oyuncu aynı isme sahipmiş!
12. Ünlü oyuncu Seray Kaya, 'Kızıl Goncalar' dizisinde rol alacağı iddialarına son noktayı koydu. Kaya Magazin Burada'nın soruları karşısında kendisine diziden herhangi bir teklif gelmediğini dile getirdi. Detaylar içerikte!
13. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan başörtülü bir yarışmacıya sorulan soru shop yapılarak değiştirildi. Milyonlarca etkileşim alan shop'lu soruya yarışmacı yanıt yazarak dava açacağını söyledi.
14. 13 aydır Gazze'de görev yapan TRT Arabi muhabiri Sami Barhum'a büyük bir sürpriz yapıldı. Ailesini uzun süredir göremeyen muhabir TRT canlı yayınında ailesiyle bir araya geldi.
15. Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olan Hayat Hırsızı dizisinde büyük bir sürpriz yaşandı. Ünlü haber spikeri, Hayat Hırsızı'yla oyunculuğa adım atıyor.
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16. Survivor'da iki kez şampiyon olan Ogeday Girişken yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan isimler arasında yer almıştı. Daha önce birkaç projede rol alan Girişken, Melis İşiten'in programında önemli açıklamalarda bulundu.
17. Ekranların sevilen yüzlerinden Neslihan Atagül, "İşgal Günlerinde Aşk" dizisiyle televizyona geri dönüyordu. 3 aylık hamile olduğunu öğrenen Atagül, dizi projesinden ayrılmak durumunda kaldı.
18. Sektöre çocuk oyuncu olarak adım atan Neslihan Atagül şimdilerin en aranan oyuncuları arasında yer alırken, oyunculuğa nasıl adım attığını ilk kez anlattı.
19. Efsane dizi Hayat Bilgisi'ndeki meşhur Rıdvan Kanat Lisesi'nin isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Eğer merak ediyorsanız sizler için araştırdık.
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