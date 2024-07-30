AsLaz Fanlarını Böyle Alalım: Yabani'nin Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
AsLaz Fanlarını Böyle Alalım: Yabani'nin Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/7...
Geçtiğimiz sezon NOW TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Yabani'yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rüya karakteriyle ilgili sürpriz bir gelişmenin yaşanacağı açıklanan dizinin yayın tarihi belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizilerinden biri olan Yabani, fanlarının desteğiyle ikinci sezon onayını almayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her ne kadar hikaye Rüya ve Yaman'ın üzerinden dönse de, dizinin izleyicileri Asi ve Alaz ikilisini daha çok beğendi ve resmen başrolün önüne geçmesini sağladılar.
Yeni sezonla ilgili gelişmeleri merakla beklediğimiz dizide Rüya ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanacağı iddiası Birsen Altuntaş tarafından ortaya atıldı.
Ayrıca ünlü gazeteci dizinin ilk bölümünün 7 Eylül'de yayınlanacağını açıklayarak hayranlarına bu güzel haberi müjdeledi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın