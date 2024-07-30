2024'ün Son Grubu Geldi: MasterChef'in 16. Yarışmacısı Belli Oldu!
2024'ün Son Grubu Geldi: MasterChef'in 16. Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunun son grubu da geldi. 20 kişi olarak belirlenecek kadroda 16. yarışmacı belli oldu!
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MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için son grup da geldi!
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20 kişi olarak belirlenecek kadroda, gelen 4. grupla birlikte sezon tamamen başlamış olacak.
Daha önce ilk 3 grupla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi ve Nigar kadroya girmişti.
4. gruptan ana kadroya katılan ilk yarışmacı Beyza oldu!
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afesersin ama s.kerler masterchef i bir dünya sporcu yarışıyor olimpiyatkarda onları haber yapın bu soytarıları değil