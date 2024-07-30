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2024'ün Son Grubu Geldi: MasterChef'in 16. Yarışmacısı Belli Oldu!

2024'ün Son Grubu Geldi: MasterChef'in 16. Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 00:13

MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunun son grubu da geldi. 20 kişi olarak belirlenecek kadroda 16. yarışmacı belli oldu!

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MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için son grup da geldi!

MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için son grup da geldi!

20 kişi olarak belirlenecek kadroda, gelen 4. grupla birlikte sezon tamamen başlamış olacak.

20 kişi olarak belirlenecek kadroda, gelen 4. grupla birlikte sezon tamamen başlamış olacak.

Daha önce ilk 3 grupla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi ve Nigar kadroya girmişti.

Daha önce ilk 3 grupla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi ve Nigar kadroya girmişti.

4. gruptan ana kadroya katılan ilk yarışmacı Beyza oldu!

4. gruptan ana kadroya katılan ilk yarışmacı Beyza oldu!

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Çağrı Yalçın

afesersin ama s.kerler masterchef i bir dünya sporcu yarışıyor olimpiyatkarda onları haber yapın bu soytarıları değil