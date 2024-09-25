Mert Yazıcıoğlu'nun Mina Demirtaş Açıklamasından Yalı'daki Çekim Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mert Yazıcıoğlu'nun Mina Demirtaş Açıklamasından Yalı'daki Çekim Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Eylül Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Pelin karakteriyle izleyicinin tepesinin tasını attıran Buçe Buse Kahraman, geçtiğimiz sezonun sonunda diziden ayrılmıştı. Güzel oyuncudan diziye dönüş ihtimaliyle ilgili açıklama geldi.
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2. Sezonun en iddialı ve en beğenilen yapımlarından biri olmayı başaran Leyla: Hayat Aşk Adalet'in küçük Leyla'sı Melisa Duru Ünal gözlerimizde kalpler çıkarmayı başardı. Tatlılığı ve yeteneğiyle göz dolduran minik oyuncuyu ilk nerede izlediğimizi görünce epey şaşıracaksınız!
3. Başladığı günden bu yana kendisinden başka bir şey konuşamadığımız Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, rol arkadaşı Mina Demirtaş ile yakınlaştıkları iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu.
4. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani, ikinci sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Ancak yeni sezonda yer almayacağı öğrenilen Simay Barlas, ikinci bölümde diziden ayrıldı. Dolunay Soysert, rol arkadaşının diziden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu!
5. Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen sorular şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez bir kadın kocasının kendisini cep telefonunda ''Çağlabank'' diye kaydettini söyledi ve Ezmeci'den akıl istedi.
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6. Ne Gemiler Yaktım dizisinde güzel bir dostluk kuran Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın arasındaki bağ, yolları ayrılsa da güçlenerek devam ediyor. Kalpazan ile ekranlara dönen Deniz Baysal'a jest yapmak isteyen Devrim Özkan'ın gönderdiği çelenkteki hata kimliklerin karışmasına yol açtı.
7. Televizyon ekranlarının efsane programı Arena'nın yoğun istek üzerine yeniden izleyiciyle buluşacağını daha önce duyurmuştuk. "Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?" sözüyle duyurulan programın ilk bölümü bu akşam yayınlanacak.
8. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 75. bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu. Ferit'in Seyran'ın hayalini gördüğü sahneye baktığımızda bir set çalışanı yanlışlıkla sahnede yer alırken o anları fark etmeyen kurgu ekibi diziyi bu haliyle yayınlamış.
9. Melis İşiten'in YouTube kanalına konuk olan Alper Rende, 6 Şubat depremi sonrası Survivor'da yaşadıklarını ve yayın olmadığı dönem adada neler olduğunu anlattı.
10. Bahar yeni sezona bomba gibi başladı. Ancak en çok hikayenin değişmesi ve Büşra Pekin'in oyunculuğu konuşuluyor. İlk kez Çok Güzel Hareketler Bunlar'da izlediğimiz Büşra Pekin, Bahar'da hiç sevilmedi. Kimi karakteri kötü yazılmış, dedi; kimisi ise oyunculuğunu eleştirdi.
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11. Kızılcık Şerbeti'ndeki kıyafet detayını dikkatli bir izleyici yakaladı. Geçtiğimiz sezon Görkem'in giydiği kıyafeti yeni sezonda Doğa'nın giydiği anlaşıldı.
12. Müge Anlı'ya babaları Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü için başvuran kardeşlerden Naime, yaptığı cinayet itirafıyla hepimizi şoke etmişti. Yayını ihbar olarak kabul eden ekipler, bugün Naime'yi canlı yayında gözaltına aldılar.
13. Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programına dahil olan Apaçi Mustafa, bu defa yayına maket sevgilisiyle çıktı. Maket sevgilisi hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa, "1 günde 10 çocuk yapacağız" diyerek herkesi dumur etti.
14. Müge Anlı dünkü yayınında gelen cinayet itirafının ardından hakkında ekranlarda "Bu kadına hangi polis dosya veriyor?" diye konuşulmasına sert çıktı.
15. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki bir çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Doğa'nın koltukta resmen köşe kapmaca oynadığı sahne sosyal medyada yayınlandı.
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16. Bir X kullanıcısı yaptığı paylaşımla "Kızılcık Şerbeti Nursema gerçekmiş" dedirtti. Kullanıcı tıpkı dizideki Nursema gibi el sanatlarıyla uğraştığını gösteren bir başarısını paylaşıyor ve sonrasında olanlar oluyor.
17. Kızılcık Şerbeti yeni sezonda izleyiciye başka bir hikaye izletmeye kararlı! Önümüzdeki günlerde diziye dahil olacak iki yeni oyuncuyu Birsen Altuntaş duyurdu. Yani, yine birilerine partner geliyor anlayacağınız.
Bahar dizisi yeni sezonda yeni bölümü ile dün akşam ekranlardaydı. İlk bölümde izleyici bir süredir beklediği o ana kavuştu. Evren ve Bahar'ın romantizm dolu öpüşme sahnesi diziye damgasını vurdu.
18. MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Bera'nın tabağını beğenmediği için yaptığı taktik Mehmet Şef'i sinirlendirdi. Mehmet Şef yarışmacıya "Kendini uyanık mı sanıyorsun?" diye çıkıştı.
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