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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, Rol Arkadaşı Mina Demirtaş'la 'Yakınlaşma' İddialarına Yanıt Verdi

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, Rol Arkadaşı Mina Demirtaş'la 'Yakınlaşma' İddialarına Yanıt Verdi

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 00:46

Başladığı günden bu yana kendisinden başka bir şey konuşamadığımız Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, rol arkadaşı Mina Demirtaş ile yakınlaştıkları iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Kaynak: Aramızda Kalmasın / Sercan Kazancı

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İlk bölümünden itibaren büyük etki yaratan Kızıl Goncalar, yeni sezona 30 Eylül'de başlıyor.

İlk bölümünden itibaren büyük etki yaratan Kızıl Goncalar, yeni sezona 30 Eylül'de başlıyor.

Dizide 'aralarında aşk olmayacağına dair' yönetmeni tarafından açıklama yapılan Cüneyd ve Zeynep çifti, izleyenleri ikiye bölmüştü.

Dizide 'aralarında aşk olmayacağına dair' yönetmeni tarafından açıklama yapılan Cüneyd ve Zeynep çifti, izleyenleri ikiye bölmüştü.

Yeni sezonda zaman atlamasıyla izleyeceğimiz Kızıl Goncalar'da ikili arasında neler yaşanacağı merak konusu.

Yeni sezonda zaman atlamasıyla izleyeceğimiz Kızıl Goncalar'da ikili arasında neler yaşanacağı merak konusu.

Dizinin en sevilen karakteri Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep'i canlandıran Mina Demirtaş arasında bir yakınlaşma olduğuna dair çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı.

Dizinin en sevilen karakteri Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep'i canlandıran Mina Demirtaş arasında bir yakınlaşma olduğuna dair çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı.

Dizi bitti, biraz da gerçek hayat...

Aslında yan yana gelme konusunda bile son derece dikkatli davranan ikili, bu iddialara şu ana kadar sessiz kalmıştı.

Aslında yan yana gelme konusunda bile son derece dikkatli davranan ikili, bu iddialara şu ana kadar sessiz kalmıştı.
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