Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, Rol Arkadaşı Mina Demirtaş'la 'Yakınlaşma' İddialarına Yanıt Verdi

Başladığı günden bu yana kendisinden başka bir şey konuşamadığımız Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, rol arkadaşı Mina Demirtaş ile yakınlaştıkları iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Kaynak: Aramızda Kalmasın / Sercan Kazancı