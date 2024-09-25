Dolunay Soysert'ten Yabani'den Ayrılan Simay Barlas'la İlgili Açıklama Geldi!
Dolunay Soysert'ten Yabani'den Ayrılan Simay Barlas'la İlgili Açıklama Geldi!
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani, ikinci sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Ancak yeni sezonda yer almayacağı öğrenilen Simay Barlas, ikinci bölümde diziden ayrıldı. Dolunay Soysert, rol arkadaşının diziden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu!
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Yayın hayatına geçtiğimiz sezon başlayan Yabani, önce final kararı almasının ardından izleyicinin de etkisiyle 2. sezon onayını almayı başarmıştı.
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Ancak her ne kadar net olmasa da söylentilere bakılırsa yan karakterlerin, ana karakterlerinin önüne geçmesiyle kadroda bazı değişiklikler yaşanmıştı.
Güzel oyuncu Simay Barlas'ın canlandırdığı Rüya karakteri ölerek diziye veda etmiş, bu durum sevenlerini bir hayli üzmüştü.
Dizide Neslihan karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Barlas'ın vedasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Barlas'ın senaryo gereği diziden ayrıldığını söyleyen güzel oyuncu, "Simay bizim için çok kıymetli, her dakika özlüyoruz, her gün konuşuyoruz" dedi.
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