Dolunay Soysert'ten Yabani'den Ayrılan Simay Barlas'la İlgili Açıklama Geldi!

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani, ikinci sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Ancak yeni sezonda yer almayacağı öğrenilen Simay Barlas, ikinci bölümde diziden ayrıldı. Dolunay Soysert, rol arkadaşının diziden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu!