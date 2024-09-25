Devrim Özkan'ın Eski Rol Arkadaşı Deniz Baysal'a Yolladığı Çelenkteki Yazım Hatası Bildiklerinizi Unutturacak!
Devrim Özkan'ın Eski Rol Arkadaşı Deniz Baysal'a Yolladığı Çelenkteki Yazım Hatası Bildiklerinizi Unutturacak!
Ne Gemiler Yaktım dizisinde güzel bir dostluk kuran Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın arasındaki bağ, yolları ayrılsa da güçlenerek devam ediyor. Kalpazan ile ekranlara dönen Deniz Baysal'a jest yapmak isteyen Devrim Özkan'ın gönderdiği çelenkteki hata kimliklerin karışmasına yol açtı.
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Geçtiğimiz sezon Ne Gemiler Yaktım dizisinde birlikte rol alan Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın arkadaşlıkları güçlenerek sürüyor.
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Her ne kadar istenen reytingleri yakalayamaması sebebiyle dizi erken final yapsa da, oyuncular arasında güçlü bir bağ oluşmuştu.
Bu bağı kaybetmeyen oyunculardan Devrim Özkan, yeni sezonda Kalpazan dizisiyle ekranlarda olacak Deniz Baysal'a güzel bir jest yapmak istedi.
Devrim Özkan'ın, Deniz Baysal için gönderdiği çelenkte isim ve soyisimlerinin karıştırılmış olarak yer alması görenleri şaşkına çevirdi.
Özellikle mi yapıldı bilemiyoruz ama tüm haberi yazarken isimleri karıştırmamak için yoğun çaba harcadık. Doğrusunu unuttuk diyebiliriz hatta! 😅
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Güzel bir anı olmuş, arkadaşlığınız daim olsun! ❤️
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