Devrim Özkan'ın Eski Rol Arkadaşı Deniz Baysal'a Yolladığı Çelenkteki Yazım Hatası Bildiklerinizi Unutturacak!

Ne Gemiler Yaktım dizisinde güzel bir dostluk kuran Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın arasındaki bağ, yolları ayrılsa da güçlenerek devam ediyor. Kalpazan ile ekranlara dönen Deniz Baysal'a jest yapmak isteyen Devrim Özkan'ın gönderdiği çelenkteki hata kimliklerin karışmasına yol açtı.