Leyla'nın Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ı İlk Nerede İzlediğimizi Görünce Şaşıracaksınız!

Sezonun en iddialı ve en beğenilen yapımlarından biri olmayı başaran Leyla: Hayat Aşk Adalet'in küçük Leyla'sı Melisa Duru Ünal gözlerimizde kalpler çıkarmayı başardı. Tatlılığı ve yeteneğiyle göz dolduran minik oyuncuyu ilk nerede izlediğimizi görünce epey şaşıracaksınız!