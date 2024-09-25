Leyla'nın Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ı İlk Nerede İzlediğimizi Görünce Şaşıracaksınız!
Leyla'nın Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ı İlk Nerede İzlediğimizi Görünce Şaşıracaksınız!
Sezonun en iddialı ve en beğenilen yapımlarından biri olmayı başaran Leyla: Hayat Aşk Adalet'in küçük Leyla'sı Melisa Duru Ünal gözlerimizde kalpler çıkarmayı başardı. Tatlılığı ve yeteneğiyle göz dolduran minik oyuncuyu ilk nerede izlediğimizi görünce epey şaşıracaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonun en iddialı yapımlarından olan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, yüksek reytingleriyle de göz doldurmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi pek çok önemli oyuncunun rol aldığı dizide onlar kadar konuşulan bir kişi daha var.
Küçük Leyla!
Melisa Duru Ünal bu önemli rolün üstesinden öyle bir geliyor ki kendisine hayran kalmamak elde değil. Rolüyle büyümesi yetmiyor, adeta devleşiyor!
Peki rol aldığı Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Ne Gemiler Yaktım'ı da geride bırakırsak biz bu güzelliği ilk nerede gördük, hatırlıyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuktan Al Haberi! O bıcır bıcır konuşmalarından ne kadar iyi bir oyuncu olacağını anlamalıydık aslında.
Şu tatlılığa bir bakar mısınız? Umarız hak ettiğin yerlere gelirsin Melisa, bu yeteneğin mutlaka karşılığı olmalı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın