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Yalı Çapkını'ndaki Pelin Karakteriyle İzleyiciyi Sinirlendiren Buçe Buse Kahraman'dan Geri Dönüş Açıklaması!

Yalı Çapkını'ndaki Pelin Karakteriyle İzleyiciyi Sinirlendiren Buçe Buse Kahraman'dan Geri Dönüş Açıklaması!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 01:40

Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Pelin karakteriyle izleyicinin tepesinin tasını attıran Buçe Buse Kahraman, geçtiğimiz sezonun sonunda diziden ayrılmıştı. Güzel oyuncudan diziye dönüş ihtimaliyle ilgili açıklama geldi.

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Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını ilk iki sezondaki yüksek başarısının ardından üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını ilk iki sezondaki yüksek başarısının ardından üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Her ne kadar Seyran ve Ferit'e yeni partnerler yazılmasıyla izleyici öfkelense de aslında bundan önceki sezonlarda tek bir derdimiz vardı.

Her ne kadar Seyran ve Ferit'e yeni partnerler yazılmasıyla izleyici öfkelense de aslında bundan önceki sezonlarda tek bir derdimiz vardı.

O da Pelin! Ferit'in hayatından bir türlü çıkamayan Pelin izlerken sinir krizlerine soksa da diziden ayrılması biraz da olsa üzmüştü.

O da Pelin! Ferit'in hayatından bir türlü çıkamayan Pelin izlerken sinir krizlerine soksa da diziden ayrılması biraz da olsa üzmüştü.

Çünkü gelen gideni aratır arkadaşlar.

Güzel oyuncu diziye veda etmesinin ardından katıldığı Ceyda Düvenci'nin programında açıklamalarda bulundu.

Güzel oyuncu diziye veda etmesinin ardından katıldığı Ceyda Düvenci'nin programında açıklamalarda bulundu.

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