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''Kocam Beni Çağlabank Diye Kaydetmiş'' Diyen Kadın Esra Ezmeci'den Yardım İstedi

''Kocam Beni Çağlabank Diye Kaydetmiş'' Diyen Kadın Esra Ezmeci'den Yardım İstedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 20:31

Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen sorular şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez bir kadın kocasının kendisini cep telefonunda ''Çağlabank'' diye kaydettini söyledi ve Ezmeci'den akıl istedi.

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Bir televizyon programı bir sosyal medya... Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Bir televizyon programı bir sosyal medya... Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Sunduğu televizyon programının yanı sıra Instagram'dan da kendisine gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye son olarak bir takipçisinden gelen soru ağızları açık bıraktı.

Sunduğu televizyon programının yanı sıra Instagram'dan da kendisine gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye son olarak bir takipçisinden gelen soru ağızları açık bıraktı.

Genç kadın ''Kocam beni Çağlabank diye kaydetmiş yeni gördüm her şeyi ben alıyorum kırıldım ne yapmalıyım?'' diye sordu.

Genç kadın ''Kocam beni Çağlabank diye kaydetmiş yeni gördüm her şeyi ben alıyorum kırıldım ne yapmalıyım?'' diye sordu.

Ezmeci de, ''Bu tabi kırıcı bir şey olmuş. Siz bu şekilde davranılmanın sizde hissettiklerini açıkça anlatabilirsiniz.'' diyerek tavsiye verdi.

Ezmeci de, ''Bu tabi kırıcı bir şey olmuş. Siz bu şekilde davranılmanın sizde hissettiklerini açıkça anlatabilirsiniz.'' diyerek tavsiye verdi.

Sadece bu da değil. Esra Ezmeci'ye gün içerisine gelen diğer şaşırtıcı sorular da şöyle:

Sadece bu da değil. Esra Ezmeci'ye gün içerisine gelen diğer şaşırtıcı sorular da şöyle:
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