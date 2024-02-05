Kızılcık Şerbeti'nde Küçük Apo'nun Gerçek Babasından Aile Finalindeki Detaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nde Küçük Apo'nun Gerçek Babasından Aile Finalindeki Detaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Şubat Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya, sezonun başından bu yana yarışmada görünmüyordu. Sakatlığı geçip yarışmaya katılan Altınkaya ne yazık ki çıktığı ilk yarışta yeniden sakatlanmıştı. İstanbul'a getirilen ünlü isimden ilk açıklama geldi.
2. Atatürk filmleri ile ilgili Disney Plus'la sorun yaşanmasıyla gündeme gelen Aras Bulut İynemli, yeni bir dizi projesiyle TV ekranlarına dönecekti. Ünlü oyuncunun başrol olacağının ve yakın zamanda yayınlanmaya başlanacağının açıklanmasının ardından, Deha dizisi ile ilgili Ay Yapım'dan açıklama geldi.
3. Haftalardır ortalığın giderek daha da çok karıştığı Kızılcık Şerbeti'nde sonunda bazı konular netlik kazanıyor! 50. bölümden yayınlanan ikinci fragmanda Kıvılcım ve Ömer arasındaki buzların çözüldüğü, Nursema'nın Umut'a tam destek verdiği görüldü. Son haftaların en merak edilen konusu olan Nilay'ın bebeğinin babası da sonunda belli oldu.
4. Hepimizin "Oryantal Didem" olarak tanıdığı Didem Kınalı uzun zamandır danslarıyla değil de şarkılarıyla gündemimize taşınıyor. Yaşadığı zorluklarla dolu hayat hikayesiyle birçoğumuzu etkileyen Didem, İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu. 11 yaşında ailesi tarafından pavyona verildiğini itiraf eden Oryantal Didem'in "namus" açıklaması da dikkat çekti!
5. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu Kuran ve Sünnet programını arayan genç bir kız nişanlısı ile ilgili yardım istedi. Duydukları karşısında kendini tutamayan Nihat Hatipoğlu genç kıza tavsiye verdi.
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6. Demet Akalın, TV8 ekranlarında Jess Molho ile birlikte sunduğu Gel Konuşalım programına başlarken dikkat çeken bir takım laflar söyledi. Hayatının film olması ihtimalini değerlendirirken başrolde kimin olacağını düşünen Akalın, Hande Erçel önerilince "O oynayamaz" dedi!
7. Survivor'da yaşanan gerginlikler adadan taşmaya devam ediyor. Sık sık yarışmacıların yakınlarının yaptığı paylaşımlar gündem oluyor. Son olarak da Pınar'ın eşinin yarışmayla ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
8. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile'nin final bölümünde ortaya çıkan detay gündem oldu. İzleyenler ise duygulandı.
9. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine geçtiğimiz bölümde minik bir dostumuz dahil oldu. İzleyenlerin gönüllerini fetheden yeni oyuncu Coci oldu. Minik yavru köpeğin Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenilip ekibe dahil olmasının arkasında yatan hikaye ise yüreklerimizi dağladı!
10. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün gece de ekranlara damgasını vurdu. Mikroçip taktırılması zorunlu olan evcil hayvanlarla ilgili bir soru soruldu. Yarışmacı ilk baraj sorusunda verdiği cevapla saç baş yoldurttu. Heyecanına yenik düşen genç yarışmacı sıfır çekmiş oldu.
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11. Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ve Mustafa Kemal'in birbirine girdiği anlar yayınlandı. Görüntülerin kesildiği fragmanda çığlıklar susmadı.
12. Survivor'da daha önce iki kez üst üste şampiyon olan Turabi'nin dansçı geçmişi herkes tarafından biliniyor. Ünlü isimlerin kliplerinde oynayan ve bazı gece kulüplerinde dans şovu yapan Turabi'nin meğer bir de dans yarışması geçmişi varmış!
13. Survivor All Star'da takımların güç bakımından dengesi olduğunun düşünülmesi sonucu Acun Ilıcalı takımları karıştırmıştı. Ancak takımlar arasındaki dengesizlik sürerken ortam daha çok gerildi. Gittikçe öfkelenen Poyraz ve Yunus Emre arasında Turabi'nin de adının karıştığı bir tartışma yaşandı.
14. Kızıl Goncalar RTÜK sansürünü aşmasının ardından iki haftadır izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizideki diyaloglar o kadar etkileyici ki izlerken tepkisiz kalmak pek elde olmuyor. Son bölümde Zeynep ve Cüneyd'in özgürlük üzerine yaptığı konuşma yine fazlasıyla dokunaklıydı.
15. Ekranlarda yayımlanmaya başladığı günden beri hem övgüye boğulan hem de hakkında yaptırımlar uygulanan Kızıl Goncalar can alıcı sahnelere imza atmaya devam ediyor. Son bölümde Birgül'ün laf anlatma çabasına takdir ve övgü yağdı.
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16. Fragmanı yayınlandığı günden bu yana gündemden bir an olsun düşmeyen dizi İnci Taneleri'ne ikinci bölümde dahil olan Kubilay Aka'nın yanlışlıkla senaryoyu deşifre ettiği anlar güldürdü!
17. ATV ekranlarından yayınlanan 'Esra Erol'da' programına geçtiğimiz hafta başvuran Elif isimli kadın, 16 yaşındayken o zaman 40 yaşında olan Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia etti.
18. Yalı Çapkını dizisiyle herkesi ekranlara kilitleyen Mert Ramazan Demir, yıldızı parlamadan önce her oyuncu gibi küçük rolleri üstleniyordu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mert Ramazan Demir'i fark eden sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. 👇
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