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Show TV'nin Yayınlamadığı, RTÜK'ün Harekete Geçtiği Güldür Güldür Gazi Skeci Sosyal Medyanın Sinirini Zıplattı

Show TV'nin Yayınlamadığı, RTÜK'ün Harekete Geçtiği Güldür Güldür Gazi Skeci Sosyal Medyanın Sinirini Zıplattı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
03.02.2024 - 17:47

Dün akşam RTÜK'ün inceleme başlattığını duyurduğu ve Show TV'nin de yayınlamaktan vazgeçtiği Güldür Güldür Show'a ait Gazi Skeci, sosyal medya kullanıcılarının sinirini zıplattı. Büyük bir kesim bunun affedilemeyecek bir saygısızlık olduğunu söylerken bir kesim ise skecin bir ironi olduğunu savundu.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı gündeme bomba gibi düştü.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı gündeme bomba gibi düştü.

360. bölümde yer alan ve fragmanda da gösterilen 'Gazi Skeci' televizyon dünyasını harekete geçirdi.

360. bölümde yer alan ve fragmanda da gösterilen 'Gazi Skeci' televizyon dünyasını harekete geçirdi.

Skeç önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün dikkatini çekti. Skeçte gaziler hakkında kullanılan ifadeler üzerinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaparak programı inceleme altına aldıklarını duyurdu.

Skeç önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün dikkatini çekti. Skeçte gaziler hakkında kullanılan ifadeler üzerinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaparak programı inceleme altına aldıklarını duyurdu.
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Daha sonrasında ise skecin sadece fragmanda yer alıp bölümde gösterilmemesinin sebebi olarak yapımcı ile aldıkları ortak karar olduğunu açıkladı.

Daha sonrasında ise skecin sadece fragmanda yer alıp bölümde gösterilmemesinin sebebi olarak yapımcı ile aldıkları ortak karar olduğunu açıkladı.

RTÜK ve Show TV'yi harekete geçiren bu skece sosyal medyada da tepki yağdı.

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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Fakat bir başka kesim ise bu skecin amacının 'ironi' olduğunu söyledi.

Fakat bir başka kesim ise bu skecin amacının 'ironi' olduğunu söyledi.
twitter.com

Güldür Güldür ekibinin, gazilere yapılan saygısızlıkları mizahla eleştirdiklerini savundu.

Güldür Güldür ekibinin, gazilere yapılan saygısızlıkları mizahla eleştirdiklerini savundu.
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Peki siz bu konu ve skeç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu ve skeç hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sizce gerçekten ironi için mi yapıldı?

Sizce gerçekten ironi için mi yapıldı?
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