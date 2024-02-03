Show TV'nin Yayınlamadığı, RTÜK'ün Harekete Geçtiği Güldür Güldür Gazi Skeci Sosyal Medyanın Sinirini Zıplattı
Show TV'nin Yayınlamadığı, RTÜK'ün Harekete Geçtiği Güldür Güldür Gazi Skeci Sosyal Medyanın Sinirini Zıplattı
Dün akşam RTÜK'ün inceleme başlattığını duyurduğu ve Show TV'nin de yayınlamaktan vazgeçtiği Güldür Güldür Show'a ait Gazi Skeci, sosyal medya kullanıcılarının sinirini zıplattı. Büyük bir kesim bunun affedilemeyecek bir saygısızlık olduğunu söylerken bir kesim ise skecin bir ironi olduğunu savundu.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programı gündeme bomba gibi düştü.
360. bölümde yer alan ve fragmanda da gösterilen 'Gazi Skeci' televizyon dünyasını harekete geçirdi.
Skeç önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün dikkatini çekti. Skeçte gaziler hakkında kullanılan ifadeler üzerinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaparak programı inceleme altına aldıklarını duyurdu.
Daha sonrasında ise skecin sadece fragmanda yer alıp bölümde gösterilmemesinin sebebi olarak yapımcı ile aldıkları ortak karar olduğunu açıkladı.
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Fakat bir başka kesim ise bu skecin amacının 'ironi' olduğunu söyledi.
Güldür Güldür ekibinin, gazilere yapılan saygısızlıkları mizahla eleştirdiklerini savundu.
Peki siz bu konu ve skeç hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sizce gerçekten ironi için mi yapıldı?
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