Show TV'nin Yayınlamadığı, RTÜK'ün Harekete Geçtiği Güldür Güldür Gazi Skeci Sosyal Medyanın Sinirini Zıplattı

Dün akşam RTÜK'ün inceleme başlattığını duyurduğu ve Show TV'nin de yayınlamaktan vazgeçtiği Güldür Güldür Show'a ait Gazi Skeci, sosyal medya kullanıcılarının sinirini zıplattı. Büyük bir kesim bunun affedilemeyecek bir saygısızlık olduğunu söylerken bir kesim ise skecin bir ironi olduğunu savundu.