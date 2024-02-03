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Çağatay Ulusoy'un Gaddar'da Sırtında Bıçakla Oynadığı Sahne Goygoy Malzemesi Oldu

Çağatay Ulusoy'un Gaddar'da Sırtında Bıçakla Oynadığı Sahne Goygoy Malzemesi Oldu

Çağatay Ulusoy yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 13:44

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın son bölümüne Dağhan karakterinin sahnesi damga vurdu. Sırtından bıçaklanan Dağhan'ın sanki sinek ısırmış gibi tavırları goygoy malzemesi oldu.

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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranla geri döndüren dizi Gaddar Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranla geri döndüren dizi Gaddar Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Konusuyla epey ilgi çeken dizi sosyal medyada yoğun beğeni alırken, son bölümdeki bir sahne goygoycuların diline düştü.

Konusuyla epey ilgi çeken dizi sosyal medyada yoğun beğeni alırken, son bölümdeki bir sahne goygoycuların diline düştü.

Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakterinin sırtından bıçaklanıp hiç tepki vermemesi izleyicilerin gözünden kaçmazken o anlar haliyle epey yorum aldı.

Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakterinin sırtından bıçaklanıp hiç tepki vermemesi izleyicilerin gözünden kaçmazken o anlar haliyle epey yorum aldı.

İşte Gaddar'a damga vuran o anlar:

Sahneye gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:

Sahneye gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
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