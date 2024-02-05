Diskalifiye mi Edildi? Survivor'da Yarıştığı İlk Oyunda Aşil Tendonu Kopan Nihat'tan Açıklama Geldi!

Survivor All Star kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya, sezonun başından bu yana yarışmada görünmüyordu. Sakatlığı geçip yarışmaya katılan Altınkaya ne yazık ki çıktığı ilk yarışta yeniden sakatlanmıştı. İstanbul'a getirilen ünlü isimden ilk açıklama geldi.