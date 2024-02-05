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Diskalifiye mi Edildi? Survivor'da Yarıştığı İlk Oyunda Aşil Tendonu Kopan Nihat'tan Açıklama Geldi!

Diskalifiye mi Edildi? Survivor'da Yarıştığı İlk Oyunda Aşil Tendonu Kopan Nihat'tan Açıklama Geldi!

survivor
themyscira - Misafir Editör
05.02.2024 - 20:56 Son Güncelleme: 05.02.2024 - 20:58

Survivor All Star kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya, sezonun başından bu yana yarışmada görünmüyordu. Sakatlığı geçip yarışmaya katılan Altınkaya ne yazık ki çıktığı ilk yarışta yeniden sakatlanmıştı. İstanbul'a getirilen ünlü isimden ilk açıklama geldi.

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Nihat Altınkaya Survivor All Star'ın kadrosunda yer alan ilk isim olarak açıklanmıştı.

Nihat Altınkaya Survivor All Star'ın kadrosunda yer alan ilk isim olarak açıklanmıştı.

Şampiyonluk için iddialı olan isim daha yarışmaya katılmadan Turabi'nin hedefi olmayı başarmıştı.

Şampiyonluk için iddialı olan isim daha yarışmaya katılmadan Turabi'nin hedefi olmayı başarmıştı.

Ancak yarışmaya hazırlanırken aşil tendonunun kopması sebebiyle 3 ay önce bir ameliyat geçirmiş, bu sebeple yarışma başlamasına rağmen onun daha sonra katılacağı açıklanmıştı.

Ancak yarışmaya hazırlanırken aşil tendonunun kopması sebebiyle 3 ay önce bir ameliyat geçirmiş, bu sebeple yarışma başlamasına rağmen onun daha sonra katılacağı açıklanmıştı.

Büyük umutlarla yarışmaya döndüğü gün yine bir sakatlık yaşadı!

Büyük umutlarla yarışmaya döndüğü gün yine bir sakatlık yaşadı!

Nihat Altınkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada aşil tendonunun koptuğunu ve 3 ay önce ameliyat olduğu yerden yeniden ameliyat olacağını dile getirdi..

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Uzun ve zorlu bir iyileşme sürecinden geçecek Nihat Altınkaya'nın diskalifiye edilip edilmeyeceğini henüz belli olmamasına rağmen, yarışmaya devam etmesi oldukça zor görünüyor.

Uzun ve zorlu bir iyileşme sürecinden geçecek Nihat Altınkaya'nın diskalifiye edilip edilmeyeceğini henüz belli olmamasına rağmen, yarışmaya devam etmesi oldukça zor görünüyor.

Umarız bu defa son olur. Büyük geçmiş olsun!

Umarız bu defa son olur. Büyük geçmiş olsun!

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