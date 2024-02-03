SeyFer Bitti: Seyran'a Yeni Partner Gelen Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Tepkiler
SeyFer Bitti: Seyran'a Yeni Partner Gelen Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Tepkiler
Yalı Çapkını'nın son bölümü yine epey kafa karıştırıcı anları ekrana taşıdı. Pelin olayının ne zaman patlayacağı merakla beklenirken, üst üste binen olayların artık çözülmesini arzuladığımız dizide Seyran'a yeni bir partner geldi.
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56. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda senaryo öylesine karmaşık bir hal aldı ki olayların ne zaman çözüme kavuşacağını kimse kestiremiyor.
Serter'in gelmesiyle Pelin olayının patlamasını bekleyen izleyiciler olayın daha birkaç bölüm daha süreceğini görürken, Seyran'a yeni partner olarak gelen Akın, SeyFer'in bitişini resmen ilan etti.
İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
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