SeyFer Bitti: Seyran'a Yeni Partner Gelen Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Tepkiler

Yalı Çapkını'nın son bölümü yine epey kafa karıştırıcı anları ekrana taşıdı. Pelin olayının ne zaman patlayacağı merakla beklenirken, üst üste binen olayların artık çözülmesini arzuladığımız dizide Seyran'a yeni bir partner geldi.