Kıyafeti Yüzünden İlk Staj Gününün 3. Saatinde Evine Yollanan Genç Kız

İlk staj günü, gençler için hem heyecan hem de biraz endişe doludur. Yeni bir başlangıcın, kariyer yolculuğuna atılan ilk adımın sembolüdür. Ancak bazıları için bu öenmli gün ne yazık ki büyük hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor. Tıpkı kıyafeti nedeniyle stajının üçüncü saatinde evine yollanan genç kız gibi!

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video, iş yerlerinde süregelen kıyafet kurallarının ve bu kuralların uygulanma biçiminin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Kimileri genç kızın özgürlüğünün kısıtlandığını söylerken kimileri de toplum içinde uyulması gereken kuralları hatırlattı.