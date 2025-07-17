Kıyafeti Yüzünden İlk Staj Gününün 3. Saatinde Evine Yollanan Genç Kız

İlk staj günü, gençler için hem heyecan hem de biraz endişe doludur. Yeni bir başlangıcın, kariyer yolculuğuna atılan ilk adımın sembolüdür. Ancak bazıları için bu öenmli gün ne yazık ki büyük hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor. Tıpkı kıyafeti nedeniyle stajının üçüncü saatinde evine yollanan genç kız gibi!
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video, iş yerlerinde süregelen kıyafet kurallarının ve bu kuralların uygulanma biçiminin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Kimileri genç kızın özgürlüğünün kısıtlandığını söylerken kimileri de toplum içinde uyulması gereken kuralları hatırlattı.
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İlgili paylaşım bu şekildeydi;
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Sosyal medya kullanıcılarından ise farklı tepkiler geldi.
"Nerede ne giyeceğini bilmemek"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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