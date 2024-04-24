Gönül Dağı Taciz Skandalından Survivor Gizem'in Tepki Çeken Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Gönül Dağı Taciz Skandalından Survivor Gizem'in Tepki Çeken Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Nisan Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin setinde geçtiğimiz ağustos ayında iki kadın set çalışanı arasında yaşanan ve yargıya intikal eden taciz davası karara bağlandı.
2. Kızıl Goncalar'da canlandırdığı tarikat lideri Cüneyd karakteriyle göz dolduran Mert Yazıcıoğlu, karakteriyle ilgili sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü oyuncunun karakteri gereği daha çok dahil olduğu tasavvufla ilgili sözleri gündem oldu.
3. 18 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Mesut Komiserin diziye geri dönmesi izleyicilerin en büyük isteği olurken, Çoruh'un diziye döndüğü müjdesi fragmanda verildi.
4. TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bahar'ın nerede çekildiği ifşa oldu. Bakın çekimlerin yapıldığı hastane hangisiymiş?
5. Survivor All Star'da 2. Zuhal Kalaycıoğlu vakası yaşandı. 2021 yılında Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu, engelli kızı Cansu ile birlikte ödül oyununda Dominik'e gitmiş; bundan sonra da Aleyna ve annesi Cansu üzerinden prim yapmakla suçlanmıştı. Bu kez ödülde Cansu'yu ekranda göstermeyen anne Zuhal Kalaycıoğlu, 2021'deki olay üzerinden Acun Ilıcalı'ya laf soktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Survivor All Star'ın en tartışmalı yarışmacısı Yunus Emre, iletişim ödülünü kazanmalarının ardından ailesinden videolu mesaj aldı. Eşi Beria'nın videosunu izlerken Yunus Emre'nin tavrı dikkat çekti.
7. Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde merakla beklenen birleşme partisi yaşandı. Yarışmacıların çocukluk fotoğraflarının gösterildiği programda Damla Can'ın simsiyah saçları herkesi şaşırttı.
8. Survivor All Star'da sezonun en heyecanlı eleme yarışlarından biri gerçekleşecek. Merve, Damla, Berna ve Aleyna'nın aday olduğu eleme öncesi yarışmadan sızdırılan bir görüntüde popüler yarışmacılardan birinin takım değiştirmiş olabileceği iddia edildi!
9. Başladığı ilk günden itibaren izleyici tarafından çok sevilen ve şimdiden ikinci sezon onayını alan Bahar'da olaylar hız kazandı. Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenen Bahar, muhteşem bir planla intikam aldı. Bu sahnenin ardından dizinin orijinali Dr. Cha'da neler yaşandığı merak konusu oldu.
10. Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde daha boşanmasının kırkı çıkmadan evlenme kararı alan Fatih ve Görkem'in düğünü hepimizi şaşırtmıştı. Hızlı bir görücü usulü tanışmanın ardından evlenen Görkem ve Fatih'in düğün sahnesine dizide çok az yer verilirken, o anların kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Survivor All Star'da arkadaş olmalarına rağmen elendikten sonra Aleyna hakkında konuşmayan ve eleme potasında olmasını rağmen onu desteklemeyen Gizem Memiç tepki çekti.
12. Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in yer aldığı “Sandık Kokusu” dizisine kızıyla birlikte yeni iki oyuncu geliyor.
13. ATV'nin Ateş Kuşları dizisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre final kararı aldı.
14. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde rapordaki 'cinayet' detayı izleyenleri merak ettirdi.
15. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk bölümünden itibaren büyük bir popülerlik kazanan ve izleyicinin ilgisini çeken "İnci Taneleri" adlı dizi, yeni bir karakter geliyor. Dizinin merakla beklenen karakteri Azem'in kızı Nehir rolünü kimin canlandıracağı konusu, izleyiciler ve dizi severler arasında büyük bir merak konusu olmuştu. Nehir karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olduğu sonunda açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Umut Yetkin'in, Müge Anlı'nın programına katılıp anlattığı trajik olaylar, Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicileri derinden sarstı. Yetkin, kaçarak ortadan kaybolan eşi Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlu Mustafa tarafından alıkonulan 8 yaşındaki kızı Melodi'yi kurtarmak için çaresiz bir mücadele verdi. Küçük kız devlet himayesine alındı. Tuğçe'nin babası yayına bağlandı.
17. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı yayınlandı. Seyran'ın per perişan hali herkesi korkuttu.
18. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bahar dün akşamki bölümü ile hepimizi kahkahalara boğmayı yine başardı. Seyirci Uğur karakterinin aniden Kobra Murat'a dönüşmesi ile gülmekten kırıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın