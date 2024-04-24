Gönül Dağı Dizisinin Ekibinde Çalışan İki Kadın Arasında Yaşanan Tacizle İlgili Dava Sonuçlandı!
Gönül Dağı Dizisinin Ekibinde Çalışan İki Kadın Arasında Yaşanan Tacizle İlgili Dava Sonuçlandı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C6KDggmIVrO/
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin setinde geçtiğimiz ağustos ayında iki kadın set çalışanı arasında yaşanan ve yargıya intikal eden taciz davası karara bağlandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı, geçtiğimiz ağustos ayında hoş olmayan bir konuyla gündeme gelmişti.
31 Ağustos 2023'te gerçekleşen olayda set ekibinden iki kadın arasında geçen ve yargıya intikal eden bir taciz olayı yaşanmıştı.
Saç asistanı Zeynep Çetinkaya, kendisini dudağından öpmeye çalışarak taciz eden Makyaj Şefi Kardelen Özbek’e dava açmıştı.
Taciz edilmesine rağmen işten çıkartılan Zeynep Çetinkaya Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nce haklı bulundu.
Sinema TV Sendikası yapmış olduğu açıklamada yaşadığı tacizi dile getirip şikayette bulunmasına rağmen haksız yere işten çıkartılan Zeynep Çetinkaya'nın yanında olduğunu belirtti.
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