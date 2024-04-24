Nerede Çekildiği Merak Ediliyordu: Bahar Dizisinde Çekim Yapılan Hastane İfşa Oldu!
Nerede Çekildiği Merak Ediliyordu: Bahar Dizisinde Çekim Yapılan Hastane İfşa Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@demetevgarfan...
TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bahar'ın nerede çekildiği ifşa oldu. Bakın çekimlerin yapıldığı hastane hangisiymiş?
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Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve hem oyunculukları hem de konusuyla çok sevilen Bahar gündemden bir türlü düşmüyor.
Hem gülüp hem ağlatan dizide Bahar sonunda Rengin ve Timur ilişkisini öğrendi ve muhteşem bir intikam sahnesiyle bu ilişkiyi bildiğini açıkladı.
Dizi çok sevildiği için her detay ayrıca dikkat çekiyor ve merak ediliyor. Çekimlerinin büyük bir kısmının yapıldığı hastane de buna dahil!
Dizinin hangi hastanede çekildiği ile ilgili merak edilen konu sonunda yanıtını buldu!
Bir TikTok kullanıcısı Bahar setinden paylaştığı görüntülerle çekim yapılan hastaneyi ifşalamış oldu.
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Kullanıcının yaptığı paylaşımlarda çekimlerin Medical Park Pendik hastanesinde yapıldığı görülüyor.
Özellikle hastanenin içinden alınan bu görüntü, dizideki sahnelerle birebir uyuşuyor.
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