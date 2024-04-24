Prim Yapmakla Suçlanmıştı: Survivor Aleyna'nın Annesi Engelli Kızıyla İlgili Acun Medya'ya Gönderme Yaptı!

Survivor All Star'da 2. Zuhal Kalaycıoğlu vakası yaşandı. 2021 yılında Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu, engelli kızı Cansu ile birlikte ödül oyununda Dominik'e gitmiş; bundan sonra da Aleyna ve annesi Cansu üzerinden prim yapmakla suçlanmıştı. Bu kez ödülde Cansu'yu ekranda göstermeyen anne Zuhal Kalaycıoğlu, 2021'deki olay üzerinden Acun Ilıcalı'ya laf soktu.