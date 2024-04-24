Prim Yapmakla Suçlanmıştı: Survivor Aleyna'nın Annesi Engelli Kızıyla İlgili Acun Medya'ya Gönderme Yaptı!
Prim Yapmakla Suçlanmıştı: Survivor Aleyna'nın Annesi Engelli Kızıyla İlgili Acun Medya'ya Gönderme Yaptı!
Survivor All Star'da 2. Zuhal Kalaycıoğlu vakası yaşandı. 2021 yılında Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu, engelli kızı Cansu ile birlikte ödül oyununda Dominik'e gitmiş; bundan sonra da Aleyna ve annesi Cansu üzerinden prim yapmakla suçlanmıştı. Bu kez ödülde Cansu'yu ekranda göstermeyen anne Zuhal Kalaycıoğlu, 2021'deki olay üzerinden Acun Ilıcalı'ya laf soktu.
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Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Aleyna, bu kez annesiyle gündeme geldi.
Neredeyse her yaptığı hareketle gündem olan Aleyna, ne kadar seviliyorsa bir o kadar da eleştiriye maruz kalıyor.
2021 yılında ödül oyununda ailelerinin Dominik'e gelmesiyle birlikte Aleyna da hem annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun hem de kardeşi Cansu'yu görmüştü.
Ancak bu görüşme sonunda Aleyna ve annesi eleştirilere maruz kalmış ve Cansu üzerinden prim yapmakla suçlanmıştı. Daha da kötüsü bir başka yarışmacının annesi Cansu için "yaratık" benzetmesi yapmıştı.
Bu kez ödül oyununda ailelerinden gelen videoları izleme ile ilgili kazandıkları oyunda Aleyna'yı kızdıran bir gelişme yaşandı.
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Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun hazırladığı videoyu izleyen Aleyna, ikinci videoda kardeşini görmeyi beklerken karşısına yine annesi çıktı.
Zuhal Kalaycıoğlu, "Cansu ekranda görünmek istemiyor. Malum, biliyorsun 2021 yılında yaşadığımızı... Cansu bunun içinde hiç olmadı, hiç de olmasın. Benim de düşüncem bu yönde. Seni üzdüysem özür dilerim. Böyle devam etmesi çok daha iyi." dedi.
Bunun üzerine Aleyna ekran karşısından kalkarak "Bunlara sinir oluyorum işte. Ben Cansu'yu görmek için oturdum buraya." diye tepki gösterdi.
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