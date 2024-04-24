Kızıl Goncalar'da Cüneyd Karakterine Hayat Veren Mert Yazıcıoğlu'nun Tasavvuf Açıklaması Gündem Oldu!

Kızıl Goncalar'da canlandırdığı tarikat lideri Cüneyd karakteriyle göz dolduran Mert Yazıcıoğlu, karakteriyle ilgili sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü oyuncunun karakteri gereği daha çok dahil olduğu tasavvufla ilgili sözleri gündem oldu.

Kaynak: Gazete Magazin