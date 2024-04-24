Kızıl Goncalar'da Cüneyd Karakterine Hayat Veren Mert Yazıcıoğlu'nun Tasavvuf Açıklaması Gündem Oldu!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd Karakterine Hayat Veren Mert Yazıcıoğlu'nun Tasavvuf Açıklaması Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6J3ml...
Kızıl Goncalar'da canlandırdığı tarikat lideri Cüneyd karakteriyle göz dolduran Mert Yazıcıoğlu, karakteriyle ilgili sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü oyuncunun karakteri gereği daha çok dahil olduğu tasavvufla ilgili sözleri gündem oldu.
Kaynak: Gazete Magazin
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren hem çok tepki çeken hem de büyük bir kitlenin sevgisini kazanan Kızıl Goncalar, ikinci sezon onayını alıp daha da güçlenerek sezon finaline doğru ilerliyor.
Diziye dahil olan bir savcının tarikat hakkında inceleme başlatmasıyla olaylar sezon finali öncesi iyice kızışıyor.
Tarikatın en merak edilen ve hatta en sevilen karakteri Cüneyd'in nasıl bir tavır sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.
Dizide Cüneyd'e hayat veren Mert Yazıcıoğlu ise tam da bu olayların üstünde dizideki karakteriyle ilgili sorulara yanıt verdi.
Yazıcıoğlu, tarikattan bir karakteri canlandıracağı için başlarda korktuğunu dile getirdi. Gazete Magazin ekibinin "Artık tasavvufu öğrendim diyebilir misiniz?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:
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"Çok uzun bir yol tasavvuf. Onu öyle yapan, ben yaptım demez zaten. Tabii ki çok şey öğreniyorum ben bu oynadığım şeyden, çok şey katıyor bana. Ben de ona katıyorum tabii..."
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