Cüneyd'in Rolden Çıkma Hızından Lizge Cömert'in Yeni Sezon Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Cüneyd'in Rolden Çıkma Hızından Lizge Cömert'in Yeni Sezon Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Temmuz Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamen belirlenmesine çok kısa bir zaman kaldı. Son üç yarışmacının daha belirleneceği ve geri kalanının yedekler üzerinden seçileceği yarışmada, bir yarışmacı çift tadım yaparak oyun dışı kaldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Medar-ı iftiharımız Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir ortalarda görünmemesiyle ilgili açıklama yaparken heyecan yarattı.
3. MasterChef Türkiye'de yeni sezonun belirlenmesi için son grup da geldi. Son 3 yarışmacının kaldığı MasterChef'in 12. yarışmacısı kim oldu?
4. 19. sezonuyla izleyeceğimiz Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan, hayatımıza girdiği diziyle hayatının aşkını bulduğunu açıkladı!
5. 24 yıl önce gerçekleşen ve herkesi derinden sarsan Çağla Tuğaltay cinayeti, anne Gülnur Tuğaltay'ın Esra Ezmeci'ye konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. 24 senedir çözülemeyen ve zaman aşımı durdurulan tek cinayet dosyası olma özelliği taşıyan olayda anne Gülnur Tuğaltay katili bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Suçlu ilan edilen anne, hakkındaki suçlamaları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına diziyle ve karakteriyle ilgili itiraflarda bulundu.
7. Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda üçüncü kez partner olacağını duyurmuştuk. Kalpazan dizisinde başrolü paylaşacak ikiliden Baysal, partnerlikleriyle ilgili açıklamada bulundu.
8. 2023-2024 sezonunda televizyon ekranlarında pek çok dizi yayınlandı. Söyle bakalım, sen kaç tanesini izledin?
9. Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle izlediğimiz Selin Türkmen, yeni sezon için dizi anlaşması yaptı. Selin Türkmen hangi aktörle partner oldu?
10. Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine partner olacağı iddia edilen oyuncu Seray Kaya'dan açıklama geldi: "Değerlendirme aşamasında..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Masterchef 2019 sezonunun ikincisi olan Alican Sabunsoy'un Instagram paylaşımı dikkat çekti. Survivor göndermeli paylaşım kafaları karıştırdı. Bazı hesaplar "Alican Survivor'a gidiyor" diye yorumladı.
12. Osman Sınav'ın ATV için hazırladığı yeni dizisi Kör Nokta'nın başrol oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz'la Rabia Soytürk'ten ilk poz geldi.
13. İki kez MasterChef Türkiye'ye katılan Kıvanç Karadeniz, ChefStory'e katıldı. Burada MasterChef hakkında konuşan Kıvanç bazı yarışmacılara sitem etti.
14. Kardeşlerim'de canlandırdığı Süsen karakteri ile tanınan Lizge Cömert müjdeyi verdi: "Çok istediğim bir projeyi bekliyorum!"
15. MasterChef'in dün akşamki bölümünde Çağlar ve Deniz'in yarışmacı arkadaşları hakkında söyledikleri gerginlik yarattı. Leyla'nın tepki gösterdiği olay sosyal medyaya taşındı. İzleyici şeflere kızdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyona geri döndüren Deha dizisinin kadrosu tamamlanırken, sürpriz bir oyuncu dizide yer alma kararı aldı.
17. Show TV'nin efsane dizisi Ezel'de Kerpeten Ali karakterine hayat veren Barış Falay, Uğur Aslan'ın sunduğu Afara programında Ezel kadrosuna nasıl dahil olduğunu açıkladı.
18. Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun bir sahnede rolden çıktığı anlar izleyicinin dikkatini çekti. O anlar izleyenleri güldürdü.
19. MasterChef'in ana kadrosuna zerdeçal ile yaptığı enfes yemekle girmeye hak kazanan Semih Temiz'i gelin birlikte yakından tanıyalım...
20. Türk sinemasının unutulmaz ismi Perran Kutman, Sunay Akın'ın YouTube kanalına konuk oldu. Kutman, efsane dizi Hayat Bilgisi setinde yaşadıklarını ve o dönem öğrenci rolünde yer alan oyuncuların serüvenlerini anlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın