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MasterChef'in Sivri Dilli Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Gençlik Hali Ortalığı Yıktı!

MasterChef'in Sivri Dilli Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Gençlik Hali Ortalığı Yıktı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 23:12

2018'den bu yana her yıl izleme konusunda bağımlı olduğumuz MasterChef, yeni sezona bomba gibi geliyor. Ana kadronun yarışmacının yavaş yavaş belli olduğu programda sivri diline rağmen en çok sevilen isimlerin başında Mehmet Yalçınkaya geliyor.6 senedir çok yakından tanıdığımız ünlü şefin ortaya çıkan gençlik fotoğrafı ortalığı yıktı geçti!

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2018'den bu yana MasterChef'ten ayrı düşünemeyeceğimiz Mehmet Şef, sivri diline rağmen programın en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

2018'den bu yana MasterChef'ten ayrı düşünemeyeceğimiz Mehmet Şef, sivri diline rağmen programın en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Her ne kadar sert bir mizaca sahip olsa da aslında pamuk gibi bir kalbinin olduğu bilindiği için de duygusallık denince de ilk akla o geliyor.

Her ne kadar sert bir mizaca sahip olsa da aslında pamuk gibi bir kalbinin olduğu bilindiği için de duygusallık denince de ilk akla o geliyor.

Neredeyse her gün TV ekranından gördüğümüz için aileden biri gibi olan Mehmet Şef'in gençlik hali de merak edildi.

Neredeyse her gün TV ekranından gördüğümüz için aileden biri gibi olan Mehmet Şef'in gençlik hali de merak edildi.

Bakar mısınız, hiç mi değişmez bir insan?

Bakar mısınız, hiç mi değişmez bir insan?

Biraz daha çocukluğuna gidelim. Yüzü resmen aynıymış!

Biraz daha çocukluğuna gidelim. Yüzü resmen aynıymış!
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Kim diye sorsalar doğrudan bilirmişiz bence! Sizce de şu anki haline benziyor mu gençliği?

Kim diye sorsalar doğrudan bilirmişiz bence! Sizce de şu anki haline benziyor mu gençliği?

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