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3 Milyon Kişinin Parası Kullanılamaz Halde! Paraguay’da Devlet Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti

3 Milyon Kişinin Parası Kullanılamaz Halde! Paraguay’da Devlet Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 20:22
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Paraguay’da Merkez Bankası, ülkenin en çok müşteriye sahip dijital bankası Ueno Bank’a el koydu. Yaklaşık 3 milyon kişi hesaplarına erişemiyor. Kriz Merkez Bankası Başkanı’nı koltuğundan etti, Devlet Başkanı Santiago Peña ise Senato’da yargılanıyor.

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Paraguay, 2 Kasım’da başlayan bir banka kriziyle çalkalanıyor.

Paraguay, 2 Kasım’da başlayan bir banka kriziyle çalkalanıyor.

Merkez Bankası, sermaye yeterliliği kritik seviyenin altına inen Ueno Bank’ı çözümleme sürecine aldı ve bankanın tüm hizmetlerini durdurdu. Kriz kısa sürede siyasete sıçradı ve Devlet Başkanı Santiago Peña’yı yargılanma noktasına getirdi.

Merkez Bankası yönetim kurulu, kararı oybirliğiyle aldı. Ueno’nun sermaye yeterlilik oranı yüzde 5,56'ya kadar gerilemişti. Bu oran, yasal alt sınır olan yüzde 12'nin yarısından bile düşük.

Kararın ardından bankanın mobil uygulaması, kartları, ATM’leri ve şubeleri kapandı. Yaklaşık 2,94 milyon müşteri birikimlerine, maaşlarına ve emekli aylıklarına ulaşamaz hale geldi. Bu sayı, ülke nüfusunun neredeyse yarısına denk geliyor. Banka, yetişkin nüfusun yüzde 60'ından fazlasını müşterisi olarak gösteriyordu.

Krizin boyutu yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı değil. Ueno’nun yaklaşık 850 milyon dolarlık kamu fonunu yönettiği belirtiliyor. Bunun yaklaşık 355 milyon doları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (IPS) yatırımlarından oluşuyor.

Krizin ikinci gününde Merkez Bankası Başkanı Carlos Carvallo, Peña’nın talebiyle istifasını sundu.

Krizin ikinci gününde Merkez Bankası Başkanı Carlos Carvallo, Peña’nın talebiyle istifasını sundu.

Carvallo, daha önce Ueno’nun öncülü olan bankanın başında bulunmuştu ve göreve Peña tarafından getirilmişti. Ueno Bank’ın başkanı Miguel Vázquez ise polise teslim oldu. Savcılık, aralarında banka yöneticilerinin de bulunduğu sekiz kişi için tutuklama talep etti.

Siyasi baskının odağında Peña’nın bankayla geçmişteki bağı var. Peña, Ueno’nun bağlı olduğu grubun ortaklarından biriydi ve hisselerini 2025'te elden çıkardı. Muhalefet, bu ilişkinin bir çıkar çatışması olduğunu savunuyor.

Peña, 5 Kasım’da istifasını açıkladı. Ancak Kongre istifayı kabul etmedi. Temsilciler Meclisi, 78 oyla oybirliğiyle Peña’nın yargılanmasını onayladı. Senato aynı gece “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle yargılamayı başlattı ve Peña’nın 72 saatlik erteleme talebini reddetti. Peña, savunma hakkını kullanacağını açıkladı.

Başkent Asunción’da sokaklara çıkan vatandaşlar “Paramızı geri verin” sloganı attı. Peña, mağdurların paralarının iade edilmesi gerektiğini söyledi. Temsilciler Meclisi de mevduat sahiplerine garanti fonundan avans ödenmesini olağanüstü oturumda görüştü. Ödemelerin tutarı ve takvimi henüz netleşmedi.

Başsavcılık, krizle ilgili üç ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmalar bankanın denetimini, kamu fonlarının Ueno’ya yatırılmasını ve devlet yetkililerinin rolünü kapsıyor. Paraguay Bankalar Birliği ise diğer bankaların normal çalıştığını ve sisteme yayılma riski görmediğini açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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