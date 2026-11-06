3 Milyon Kişinin Parası Kullanılamaz Halde! Paraguay’da Devlet Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti

Carvallo, daha önce Ueno’nun öncülü olan bankanın başında bulunmuştu ve göreve Peña tarafından getirilmişti. Ueno Bank’ın başkanı Miguel Vázquez ise polise teslim oldu. Savcılık, aralarında banka yöneticilerinin de bulunduğu sekiz kişi için tutuklama talep etti.

Siyasi baskının odağında Peña’nın bankayla geçmişteki bağı var. Peña, Ueno’nun bağlı olduğu grubun ortaklarından biriydi ve hisselerini 2025'te elden çıkardı. Muhalefet, bu ilişkinin bir çıkar çatışması olduğunu savunuyor.

Peña, 5 Kasım’da istifasını açıkladı. Ancak Kongre istifayı kabul etmedi. Temsilciler Meclisi, 78 oyla oybirliğiyle Peña’nın yargılanmasını onayladı. Senato aynı gece “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle yargılamayı başlattı ve Peña’nın 72 saatlik erteleme talebini reddetti. Peña, savunma hakkını kullanacağını açıkladı.

Başkent Asunción’da sokaklara çıkan vatandaşlar “Paramızı geri verin” sloganı attı. Peña, mağdurların paralarının iade edilmesi gerektiğini söyledi. Temsilciler Meclisi de mevduat sahiplerine garanti fonundan avans ödenmesini olağanüstü oturumda görüştü. Ödemelerin tutarı ve takvimi henüz netleşmedi.

Başsavcılık, krizle ilgili üç ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmalar bankanın denetimini, kamu fonlarının Ueno’ya yatırılmasını ve devlet yetkililerinin rolünü kapsıyor. Paraguay Bankalar Birliği ise diğer bankaların normal çalıştığını ve sisteme yayılma riski görmediğini açıkladı.