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Tabağı Değerlendirilmedi: MasterChef'te Bir Yarışmacı Çift Tadım Yaptı, Yarışın Dışında Kaldı!

Tabağı Değerlendirilmedi: MasterChef'te Bir Yarışmacı Çift Tadım Yaptı, Yarışın Dışında Kaldı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 02:05

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamen belirlenmesine çok kısa bir zaman kaldı. Son üç yarışmacının daha belirleneceği ve geri kalanının yedekler üzerinden seçileceği yarışmada, bir yarışmacı çift tadım yaparak oyun dışı kaldı!

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Büyük bir heyecanla başladığımız yeni sezonda ana kadro neredeyse tamamen netleşti.

Büyük bir heyecanla başladığımız yeni sezonda ana kadro neredeyse tamamen netleşti.

12 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te doğrudan yarışmaya katılacak son 3 kişi olacak.

12 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te doğrudan yarışmaya katılacak son 3 kişi olacak.

Detaylar:

12. yarışmacı için kıyasıya mücadele sürerken, ana kadroya katılmak için çabalayan bir yarışmacı çift tadım yaptı.

12. yarışmacı için kıyasıya mücadele sürerken, ana kadroya katılmak için çabalayan bir yarışmacı çift tadım yaptı.

Nida önce pilavı tadıp ardından aynı kaşığı baharatlara daldırınca tabağı değerlendirilemedi.

Geçmiş olsun Nida!

Geçmiş olsun Nida!

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