Danilo Şef'in Zahide Yetiş'in Programında Türkçe'nin Azizliğine Uğradığı Anlar Güldürdü!

MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın Türk televizyonlarında ilk çıktığı program MasterChef değil biliyorsunuz ki... Bozuk Türkçe'siyle bildiğimiz Danilo Şef'in Zahide Yetiş ile Yetiş Hayata programında Türkçe'nin azizliğine uğradığı anlar kahkahaya boğdu.