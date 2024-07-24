Danilo Şef'in Zahide Yetiş'in Programında Türkçe'nin Azizliğine Uğradığı Anlar Güldürdü!
Danilo Şef'in Zahide Yetiş'in Programında Türkçe'nin Azizliğine Uğradığı Anlar Güldürdü!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@m.i.x.s_tv/vi...
MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın Türk televizyonlarında ilk çıktığı program MasterChef değil biliyorsunuz ki... Bozuk Türkçe'siyle bildiğimiz Danilo Şef'in Zahide Yetiş ile Yetiş Hayata programında Türkçe'nin azizliğine uğradığı anlar kahkahaya boğdu.
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Danilo Zanna'yı Türk televizyonlarında artık tanımayan yok! Her ne kadar kendisi MasterChef ile bütünleşse de aslında Zahide Yetiş'in programıyla hayatımıza girdiğini belirtelim.
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Zahide Yetiş'le Yetiş Hayata programında yemekler yapan ünlü şef, yarım yamalak Türkçe'si ve sempatik tavırlarıyla çok sevilmişti.
Tabii o zamanlar bu kadar tanınır olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk!
Seneler sonra programla ilgili bir itirafta bulunan Zanna, limon yüzünden rezil olduğu anları anlattı.
İtalyanca'da 'ı' harfi olmadığı için "Limonu sıkıyorsun" cümlesini 'i' harfiyle söyleyen Danilo Şef, durumu fark edince fazlasıyla utanmış.
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offf Zahide neyine şaşırıp bembeyaz oldun adam yabancı çabayla Türkçe öğrenmiş sıkıyorsun yerine i lisini söyleyince neden garip karşılansın aşın artık bi şu... Devamını Gör