Son Grup Geldi: MasterChef'in 11. Yarışmacısı Belli Oldu!
Son Grup Geldi: MasterChef'in 11. Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de ana kadroya doğrudan katılacak yarışmacılar için son grup da geldi! MasterChef'in 11. yarışmacısı kim oldu?
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MasterChef Türkiye'de yeni sezonun tamamen başlamasına çok kısa bir zaman kaldı.
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İki gruptan toplam 10 yarışmacının seçildiği MasterChef'te bu hafta 3. grup da geldi.
Geçtiğimiz iki haftada Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper Ayşe ve Beril'in ana kadro için hak kazandığı yarışmada 11. isim de belli oldu.
Yarışmaya katılan 11. isim Semih oldu!
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