5 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Doktorlar, Haziran Gecesi sevilen televizyon dizilerinde rol alan Naz Elmas, son zamanlarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 40 yaşındaki ünlü oyuncunun son pozları ise gençlik iksirini bulmuş olabileceğini düşündürttü!
2. Son dönemlerde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Ata Demirer, kendine Leon imajı yaptı! Kült filmdeki karakter dışında herkese benzetildi!
3. Geçtiğimiz günlerde kendisine Bianca Censori ile ilgili soru yöneltilen Kanye West, soruyu soran kişiye saldırmış ve "aptal" demişti. Bu 'aşırı' hareketin sebebini ise ünlü astrolog en ince detayına kadar açıkladı. Meğerse bu hareketin de arkasında yatan bir sebep varmış!
4. Hepimizin "Oryantal Didem" olarak tanıdığı Didem Kınalı uzun zamandır danslarıyla değil de şarkılarıyla gündemimize taşınıyor. Yaşadığı zorluklarla dolu hayat hikayesiyle birçoğumuzu etkileyen Didem, İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu. 11 yaşında ailesi tarafından pavyona verildiğini itiraf eden Oryantal Didem'in "namus" açıklaması da dikkat çekti!
5. Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşından küçük süper modellere takıntısı herkesçe bilinen bir gerçek. Tabii bunu bugüne kadar doğrulayan pek çok malzemeyi ünlü oyuncunun kendisi verdi. Ama ünlü bir yönetmenin anı kitabında yazanlar bu takıntının çok daha geçmişe dayandığını ortaya çıkardı.
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6. Daha önce 5 tane Grammy ödülü kazanmış ve bu sene 4 tane adaylığı bulunan ünlü şarkıcı Drake Grammy Ödül Töreni hakkında şoke eden iddialarda bulundu!
7. Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola'ya destek olarak Musa Orhan'a tepki veren isimler arasındaydı. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava edilen ve ceza alan Farah Zeynep, ikinci kez açılan davadan da aleyhine kararla ayrıldı. Mahkeme ünlü oyuncuya para cezası kararı verdi.
8. 22 Ocak'ta bebeklerini ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin ve İdo Tatlıses çifti, maaile poz verdikleri doğum öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaştı!
9. Kemal Doğulu, geçtiğimiz gün Aleyna Tilki'ye 'abla' tavsiyesinde bulunarak giyinmesini söyleyen Işın Karaca'ya fena çıkıştı!
10. Demet Akalın, TV8 ekranlarında Jess Molho ile birlikte sunduğu Gel Konuşalım programına başlarken dikkat çeken bir takım laflar söyledi. Hayatının film olması ihtimalini değerlendirirken başrolde kimin olacağını düşünen Akalın, Hande Erçel önerilince "O oynayamaz" dedi!
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11. Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve aşk hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen ve adından söz ettiren Merve Boluğur, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyordu. Geçtiğimiz yıl şarkı çıkaran Boluğur müzik kariyerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
12. Ünlü şarkıcı Berkay, son dönemde estetik yaptırarak magazinin gündemine oturan erkek ünlülerle ilgili açıklama yaptı.
13. Cinsiyet geçiş süreci içinde olan Mika Raun magazin gündeminin trend isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda Tayland'a sırra kadem basan sosal medya fenomeninin ameliyat olduğu iddiaları öne sürüldü. Armağan Çağlayan'a konuk olan Mika Can Raun ilk kez açıklama yaptı.
14. Müzik dünyasında en sevilen, yakından takip edilen ve konserlerinde boş yer bulmak imkansız olan isimlerden biri Hadise elbette. Magazinin de oldukça sevilen yüzlerinden biri olan Hadise'nin, yüzü olduğu pırlanta markasıyla yeniden anlaşma sağladığını öğrendik. Posta'nın haberine göre bu anlaşma marka için pahalıya patladı!
15. Grammy Ödül Töreni her zamanki gibi büyük bir kitleyi geçtiğimiz gece ekranlara kitlemeyi başardı. Müzik sektörünün başarılarının ödüllendirildiği gecede birçok sanatçı ödüllerine kavuştu. Doja Cat de bu isimlerden biriydi fakat şarkıcı her zamankinden daha fazla dikkat çekti.
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16. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine geçtiğimiz bölümde minik bir dostumuz dahil oldu. İzleyenlerin gönüllerini fetheden yeni oyuncu Coci oldu. Minik yavru köpeğin Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenilip ekibe dahil olmasının arkasında yatan hikaye ise yüreklerimizi dağladı!
17. Her zaman iddialı tarzıyla gördüğümüz Miley Cyrus 2024 Grammy Ödülleri'nin kazananı oldu. Sahneye ödül almaya çıktığında yaptığı konuşmayla herkesi güldürdü.
18. Yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödül töreni dün gece düzenlenen törende sahiplerine kavuştu! Her sene gibi iple çektiğimiz bu etkinlikte birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Bunlardan biri de rapçi Killer Mike'ın aldığı ödül sonrası tutuklanması oldu.
19. Ünlü iş adamı Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Sabancı, boşanma sürecinde olduğu eşi Koray Helvacıoğlu'nun kendisine bir televizyon kanalında hakaret ve iftira attığını iddia ederek, Helvacıoğlu ve ilgili televizyon kanalının yöneticilerine karşı 1 milyon lira değerinde bir tazminat davası başlattı.
20. En son şarkı çıkaran Wanda Nara, şimdi de Brezilya'da çektiği kliple adından söz ettirdi! Klipteki twerkten hallice dansıyla sosyal medyada gündem oldu.
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21. Dün gece 66. Grammy Ödülleri gecesi düzenlendi. Gecede "Yılın Albümü" kategorisinin kazananı ise Taylor Swift oldu.
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