Musa Orhan'a Hakaret Davasında Mahkeme Farah Zeynep Abdullah'a İkinci Kez Para Cezası Kararı Aldı
Musa Orhan'a Hakaret Davasında Mahkeme Farah Zeynep Abdullah'a İkinci Kez Para Cezası Kararı Aldı
Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola'ya destek olarak Musa Orhan'a tepki veren isimler arasındaydı. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava edilen ve ceza alan Farah Zeynep, ikinci kez açılan davadan da aleyhine kararla ayrıldı. Mahkeme ünlü oyuncuya para cezası kararı verdi.
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2020 yılında Batman'da Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını geride bir mektup bırakarak açıklayan ve 18 yaşında intihar ederek hayatına son veren İpek Er'in ardından ünlülerin davaları sürüyor.
Bu isimler arasında Ezgi Mola da vardı.
Ezgi Mola'nın cezasının ardından oyuncu arkadaşı Farah Zeynep Abdullah da duruma isyan etmiş ve Mola'ya destek olmuştu.
Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı ise itiraz etmişti. Hazal Kaya'ya açılan davada mahkemenin beraat kararı verdiğini ve aynı durumun müvekkili için de tekrarlanmasını talep etti.
Farah Zeynep Abdullah'ın 87 gün karşılığı 1740 TL para cezası vermesi yönünde hükmedildi.
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