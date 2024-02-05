Musa Orhan'a Hakaret Davasında Mahkeme Farah Zeynep Abdullah'a İkinci Kez Para Cezası Kararı Aldı

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola'ya destek olarak Musa Orhan'a tepki veren isimler arasındaydı. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava edilen ve ceza alan Farah Zeynep, ikinci kez açılan davadan da aleyhine kararla ayrıldı. Mahkeme ünlü oyuncuya para cezası kararı verdi.