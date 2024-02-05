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Musa Orhan'a Hakaret Davasında Mahkeme Farah Zeynep Abdullah'a İkinci Kez Para Cezası Kararı Aldı

Musa Orhan'a Hakaret Davasında Mahkeme Farah Zeynep Abdullah'a İkinci Kez Para Cezası Kararı Aldı

Musa Orhan farah zeynep abdullah
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.02.2024 - 15:58

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola'ya destek olarak Musa Orhan'a tepki veren isimler arasındaydı. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava edilen ve ceza alan Farah Zeynep, ikinci kez açılan davadan da aleyhine kararla ayrıldı. Mahkeme ünlü oyuncuya para cezası kararı verdi.

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2020 yılında Batman'da Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını geride bir mektup bırakarak açıklayan ve 18 yaşında intihar ederek hayatına son veren İpek Er'in ardından ünlülerin davaları sürüyor.

2020 yılında Batman'da Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını geride bir mektup bırakarak açıklayan ve 18 yaşında intihar ederek hayatına son veren İpek Er'in ardından ünlülerin davaları sürüyor.

18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, geride bıraktığı mektupta Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini ifade etmişti. Musa Orhan'ın beraat kararının ardından ünlü isimler dayanamamış ve sosyal medyada isyan etmişti.

Bu isimler arasında Ezgi Mola da vardı.

Bu isimler arasında Ezgi Mola da vardı.

Musa Orhan ise Ezgi Mola'ya hakaret suçundan dava açmış ve mahkeme, Ezgi Mola aleyhine karar vererek 6 bin 960 TL para cezası ödemesine karar vermişti.

Ezgi Mola'nın cezasının ardından oyuncu arkadaşı Farah Zeynep Abdullah da duruma isyan etmiş ve Mola'ya destek olmuştu.

Ezgi Mola'nın cezasının ardından oyuncu arkadaşı Farah Zeynep Abdullah da duruma isyan etmiş ve Mola'ya destek olmuştu.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Farah Zeynep Abdullah hakkında da hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Farah Zeynep, savcılığa verdiği ifadede Musa Orhan'ın suç duyurusunu kötü niyetli ve maddi amaçlı yaptığını söylemişti. Soruşturmanın ardından ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ettiği' gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı ise itiraz etmişti. Hazal Kaya'ya açılan davada mahkemenin beraat kararı verdiğini ve aynı durumun müvekkili için de tekrarlanmasını talep etti.

Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı ise itiraz etmişti. Hazal Kaya'ya açılan davada mahkemenin beraat kararı verdiğini ve aynı durumun müvekkili için de tekrarlanmasını talep etti.

Fakat mahkeme, Farah Zeynep Abdullah'ın 'hakaret suçunu' işlediği yönünde hükmetti.

Hazal Kaya için verilen kararı burada açıklamıştık:

Farah Zeynep Abdullah'ın 87 gün karşılığı 1740 TL para cezası vermesi yönünde hükmedildi.

Farah Zeynep Abdullah'ın 87 gün karşılığı 1740 TL para cezası vermesi yönünde hükmedildi.

Aynı zamanda hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde de hükmedildi.

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