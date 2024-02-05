Uluslararası Çete Çökertildi: Erkekleri Şantaj Yoluyla Dolandırıyorlar
Uluslararası Çete Çökertildi: Erkekleri Şantaj Yoluyla Dolandırıyorlar
Erkekleri hedef alarak, sahte kadın profilleri ile müstehcen görüşmeleri kayıt altına alan ve şantaj yapan uluslararası çete çökertildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli yedi ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu yedisi yabancı uyruklu toplam 18 şüpheli yakalandı.
Suç örgütünün, yabancı uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türk vatandaşı erkeklerle iletişime geçtiği, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kaydedip bu görüntüler üzerinden tehdit ve şantaj yaptığı belirlendi.
Dolandırıcılık yapan kadınlar, evlilik vaadiyle para talep ediyor ve yabancıları Türkiye'ye getirerek çok sayıda banka hesabı açıyorlardı. Örgütün toplamda yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.
Operasyonlarda 2 otomobil, 33 cep telefonu, 27 sim kart, 47 banka kartı, büyük miktarda döviz ve Türk Lirası ile sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakları ele geçirildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun organize suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadelenin bir parçası olduğunu vurgulayarak, güvenlik birimlerine teşekkür etti.
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