Taksici Oğuz Erge’yi Öldüren Delil Aysal’ın Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı!

İzmir'de, soğuk hava koşullarında müşterisini aracına alarak yardım etmeye çalışan taksici Oğuz Erge, trajik bir şekilde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Oğuz Erge'ye bu vahşi saldırıyı gerçekleştiren Delil Aysal, savunmasında araç içindeki kamera tarafından kaydedilen olayların gerçekliğini inkar etti.