Taksici Oğuz Erge’yi Öldüren Delil Aysal’ın Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı!
Taksici Oğuz Erge’yi Öldüren Delil Aysal’ın Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
İzmir'de, soğuk hava koşullarında müşterisini aracına alarak yardım etmeye çalışan taksici Oğuz Erge, trajik bir şekilde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.
Oğuz Erge'ye bu vahşi saldırıyı gerçekleştiren Delil Aysal, savunmasında araç içindeki kamera tarafından kaydedilen olayların gerçekliğini inkar etti.
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 31 Aralık'ta saat 03.30 civarında yaşanan bir olayda, evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Erge'nin yönetimindeki taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon olan Delil Aysal adlı bir kişi müşteri olarak bindi.
Aysal, bir süre boyunca Erge'yi çeşitli adreslere yönlendirdi ve nihayetinde inmek üzere olduğunu belirtti. Ancak, para çıkarıyormuş gibi yaparken yanında bulunan tabancayı çıkardı ve üç el ateş ederek taksici Erge'yi yaraladı. Daha sonra Aysal, taksinin ve Erge'nin cebini karıştırdı, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbetti, boş kovanları topladı ve olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başında yaralı halde bulunan Erge'yi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Erge'nin hayatını kurtarmak mümkün olmadı.
Yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşon bulunan gaspçı Aysal'ın saldırı anı, taksi kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, Aysal'ın taksinin durduktan sonra cebinden para çıkarıyormuş gibi yaparak tabancayı çektiği, üç el ateş ettiği ve kurşunların Erge'yi vurduğu görülüyordu.
Aysal, Erge'yi vurduktan sonra ona tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştı ve ardından taksinin ve Erge'nin üzerinde bir şeyler aradıktan sonra olay yerinden kaçtı.
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Erge'yi 3 el ateşle öldüren Delil Aysal'ın savunması ortaya çıktı. Katil, savcılık ifadesinde ailevi sıkıntılarını bahane olarak öne sürdü.
Sabah'ın haberine göre, savcılık ifadesinde Aysal, "Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil. Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk" dedi.
Olayın seyrini değiştiren şeyin ise taksicinin "Pos cihazının şarjı yok, kartla ödeme alamam" demesi olduğunu söyledi.
Aysal, "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi.Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım" dedi.
Normalde kendime sıkacaktım. Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım.Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım.Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" diye belirtti.
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Tutuklanan Aysal'ın emniyette çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
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